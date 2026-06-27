Silivri’de servis minibüsü devrildi: 2 kişi öldü

Silivri Çerkezköy Yolu üzerinde servis minibüsü devrilerek tarlaya girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güner, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam