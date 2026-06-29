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Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17, 50 bin TL değerinde Tatilbudur hediye çeki, Sony PlayStation 5 Digital, Dyson V15 Detect Absolute, Fissler Vitaquick Edition düdüklü tencere, Lancôme Face Routine kozmetik seti, 5 bin TL değerinde Boyner hediye çeki, 5 bin TL değerinde Nezih hediye çeki, 5 bin TL değerinde Kiğılı hediye çeki ve 5 bin TL değerinde Altınyıldız hediye çeki sahiplerini buldu.

Giriş Tarihi:
Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
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  • Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı ve çeşitli ödüller kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi.
  • Apple iPhone 17 kazanan asil talihli Dilşat Erdil Ankara'dan, yedek talihli Mehmet Canpolat oldu.
  • 50 bin TL değerinde Tatilbudur hediye çeki kazanan asil talihli Ece Hüyüktepe İstanbul'dan, yedek talihli Mert Sakarya İstanbul'dan oldu.
  • Sony PlayStation 5 Digital kazanan asil talihli Emre İzgi Siirt'ten, yedek talihli Ferudun Tavlan Konya'dan oldu.
  • Kazanan talihlilerin ödüllerini almak için belirlenen tarihe kadar başvurmaları gerekmektedir.
Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte iPhone 17, 50 bin TL değerinde Tatilbudur hediye çeki, Sony PlayStation 5 Digital, Dyson V15 Detect Absolute, Fissler Vitaquick Edition düdüklü tencere, Lancôme Face Routine kozmetik seti, 5 bin TL değerinde Boyner hediye çeki, 5 bin TL değerinde Nezih hediye çeki, 5 bin TL değerinde Kiğılı hediye çeki ve 5 bin TL değerinde Altınyıldız hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler...


Apple iPhone 17 256 Gb Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
ÖdülAsil TalihliYedek Talihli
Apple iPhone 17 256 GbDilşat Erdil / AnkaraMehmet Canpolat


50.000 TL Değerinde Tatilbudur Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
Ödül DeğeriAsil TalihliAsil Talihli ŞehirYedek TalihliYedek Talihli Şehir
50.000 TLEce HüyüktepeİstanbulMert Sakaryaİstanbul

Sony Playstation 5 Diijital Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
ÖdülAsil TalihliAsil Talihli İliYedek TalihliYedek Talihli İli
Sony Playstation 5 DijitalEmre İzgiSiirtFerudun TavlanKonya

Dyson V15 Detect Absolute Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
ÖdülAsil TalihliYedek Talihli
Dyson V15 Detect AbsoluteErdem Bayazit / BalıkesirSefer Seyrek / Balıkesir


Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
ÜrünAsil TalihliYedek TalihliKonum
Fissler Vitaquick Edition Düdüklü TencereErdoğan GülerGülcan KuratŞanlıurfa

Lancome Face Routine Kozmetik Seti Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
KategoriİsimŞehir
Asil TalihlilerMesut AslanAfyonkarahisar
Dudu Dönmez
Elif İpek Kabadayı
Ozan KüçükAydın
Turgay BaykanAntalya
Göksel Aydınİstanbul
Ahmet PınarOrdu
Gülseren UyanGaziantep
Halil Baş
Müsebbiha KilincAntalya
Yedek TalihlilerAdem FidanIsparta
Celal Özkan
Timuçin Günesenİstanbul
Suna Bent
Onur BeytutHatay
Mustafa Anıl Sarıİstanbul
Murat KemikAdana
Kübra Ayyıldız
Zehra GültepeAnkara
Uğur Kaya

5.000 TL Değerinde Boyner Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
ÖdülTalihli TürüİsimŞehir
5.000 TL Değerinde Boyner Hediye ÇekiAsil TalihliSeda İnci Yılmazİstanbul
Asil TalihliZehra SatılmışSivas
Asil TalihliOsman Yenilmez
Asil TalihliErhan Tosun
Asil TalihliAbdulkerim Demir
5.000 TL Değerinde Boyner Hediye ÇekiYedek TalihliZeynep Narin Canpolatİzmir
Yedek TalihliFiliz TahranAntalya
Yedek TalihliAyça Ceyhan Can
Yedek TalihliVedat ÖcalAnkara
Yedek TalihliResul GökAdana

5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
ÖdülTalihli TürüİsimŞehir
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiAsilTuğçe Nur Tuğluİstanbul
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiAsilYusuf Acar
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiAsilSelvi KüçükHatay
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiAsilHacer Erogluİstanbul
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiAsilAykut Altin
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiYedekBenan Kahyaoğlu Küçük
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiYedekMuharem Timurİstanbul
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiYedekYasemin Keleş
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiYedekHavva AydanBursa
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye ÇekiYedekMustafa Edebaliİstanbul

5.000 TL Değerinde Kiğılı Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
ÖdülKişiŞehir
5.000 TL Değerinde Kiğılı Hediye Çeki Asil TalihlileriSüheyla ÖztürkAntalya
Serap Deniz
Ayşegül AlkışBursa
İrem Kumru
Birgül KaradoğanKarabük
Yedek TalihlileriUğur ŞahinKırıkkale
Ozgecan Palit
Nihal ÇayırözKonya
Tümay Demirdağİstanbul
Ömer ErişDenizli

5.000 TL Değerinde Altınyıldız Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
ÖdülİsimŞehir
5.000 TL Değerinde Altınyıldız Hediye Çeki Asil TalihlileriEsra Duminica
Altan Sivrioğlu
Gülnisa AktaşAnkara
İsmail Cakir
Cenk TerekAntalya
Yedek TalihlileriAli Kekeçİstanbul
Hasan Gurkan Gulerİstanbul
Ali GüneşAnkara
Gamze Büyükaçıkgül
Öznur Aydoğan


KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 04.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90080 sayılı izniyle düzenlenmiştir.


23.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 30.987 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 14.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 29.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Bnr Teknoloji A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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