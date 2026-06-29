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Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte iPhone 17, 50 bin TL değerinde Tatilbudur hediye çeki, Sony PlayStation 5 Digital, Dyson V15 Detect Absolute, Fissler Vitaquick Edition düdüklü tencere, Lancôme Face Routine kozmetik seti, 5 bin TL değerinde Boyner hediye çeki, 5 bin TL değerinde Nezih hediye çeki, 5 bin TL değerinde Kiğılı hediye çeki ve 5 bin TL değerinde Altınyıldız hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler...



KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Bu kampanya MPİ'nin 04.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90080 sayılı izniyle düzenlenmiştir.



23.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 30.987 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 14.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 29.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Bnr Teknoloji A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam