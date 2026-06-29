Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 17, 50 bin TL değerinde Tatilbudur hediye çeki, Sony PlayStation 5 Digital, Dyson V15 Detect Absolute, Fissler Vitaquick Edition düdüklü tencere, Lancôme Face Routine kozmetik seti, 5 bin TL değerinde Boyner hediye çeki, 5 bin TL değerinde Nezih hediye çeki, 5 bin TL değerinde Kiğılı hediye çeki ve 5 bin TL değerinde Altınyıldız hediye çeki sahiplerini buldu.
Hızlı Özet Göster
- Hopi kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı ve çeşitli ödüller kazanan asil ve yedek talihliler belirlendi.
- Apple iPhone 17 kazanan asil talihli Dilşat Erdil Ankara'dan, yedek talihli Mehmet Canpolat oldu.
- 50 bin TL değerinde Tatilbudur hediye çeki kazanan asil talihli Ece Hüyüktepe İstanbul'dan, yedek talihli Mert Sakarya İstanbul'dan oldu.
- Sony PlayStation 5 Digital kazanan asil talihli Emre İzgi Siirt'ten, yedek talihli Ferudun Tavlan Konya'dan oldu.
- Kazanan talihlilerin ödüllerini almak için belirlenen tarihe kadar başvurmaları gerekmektedir.
Apple iPhone 17 256 Gb Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ödül
|Asil Talihli
|Yedek Talihli
|Apple iPhone 17 256 Gb
|Dilşat Erdil / Ankara
|Mehmet Canpolat
50.000 TL Değerinde Tatilbudur Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ödül Değeri
|Asil Talihli
|Asil Talihli Şehir
|Yedek Talihli
|Yedek Talihli Şehir
|50.000 TL
|Ece Hüyüktepe
|İstanbul
|Mert Sakarya
|İstanbul
Sony Playstation 5 Diijital Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ödül
|Asil Talihli
|Asil Talihli İli
|Yedek Talihli
|Yedek Talihli İli
|Sony Playstation 5 Dijital
|Emre İzgi
|Siirt
|Ferudun Tavlan
|Konya
Dyson V15 Detect Absolute Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ödül
|Asil Talihli
|Yedek Talihli
|Dyson V15 Detect Absolute
|Erdem Bayazit / Balıkesir
|Sefer Seyrek / Balıkesir
Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ürün
|Asil Talihli
|Yedek Talihli
|Konum
|Fissler Vitaquick Edition Düdüklü Tencere
|Erdoğan Güler
|Gülcan Kurat
|Şanlıurfa
Lancome Face Routine Kozmetik Seti Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Kategori
|İsim
|Şehir
|Asil Talihliler
|Mesut Aslan
|Afyonkarahisar
|Dudu Dönmez
|Elif İpek Kabadayı
|Ozan Küçük
|Aydın
|Turgay Baykan
|Antalya
|Göksel Aydın
|İstanbul
|Ahmet Pınar
|Ordu
|Gülseren Uyan
|Gaziantep
|Halil Baş
|Müsebbiha Kilinc
|Antalya
|Yedek Talihliler
|Adem Fidan
|Isparta
|Celal Özkan
|Timuçin Günesen
|İstanbul
|Suna Bent
|Onur Beytut
|Hatay
|Mustafa Anıl Sarı
|İstanbul
|Murat Kemik
|Adana
|Kübra Ayyıldız
|Zehra Gültepe
|Ankara
|Uğur Kaya
5.000 TL Değerinde Boyner Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ödül
|Talihli Türü
|İsim
|Şehir
|5.000 TL Değerinde Boyner Hediye Çeki
|Asil Talihli
|Seda İnci Yılmaz
|İstanbul
|Asil Talihli
|Zehra Satılmış
|Sivas
|Asil Talihli
|Osman Yenilmez
|Asil Talihli
|Erhan Tosun
|Asil Talihli
|Abdulkerim Demir
|5.000 TL Değerinde Boyner Hediye Çeki
|Yedek Talihli
|Zeynep Narin Canpolat
|İzmir
|Yedek Talihli
|Filiz Tahran
|Antalya
|Yedek Talihli
|Ayça Ceyhan Can
|Yedek Talihli
|Vedat Öcal
|Ankara
|Yedek Talihli
|Resul Gök
|Adana
5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ödül
|Talihli Türü
|İsim
|Şehir
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Asil
|Tuğçe Nur Tuğlu
|İstanbul
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Asil
|Yusuf Acar
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Asil
|Selvi Küçük
|Hatay
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Asil
|Hacer Eroglu
|İstanbul
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Asil
|Aykut Altin
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Yedek
|Benan Kahyaoğlu Küçük
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Yedek
|Muharem Timur
|İstanbul
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Yedek
|Yasemin Keleş
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Yedek
|Havva Aydan
|Bursa
|5.000 TL Değerinde Nezih Hediye Çeki
|Yedek
|Mustafa Edebali
|İstanbul
5.000 TL Değerinde Kiğılı Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ödül
|Kişi
|Şehir
|5.000 TL Değerinde Kiğılı Hediye Çeki Asil Talihlileri
|Süheyla Öztürk
|Antalya
|Serap Deniz
|Ayşegül Alkış
|Bursa
|İrem Kumru
|Birgül Karadoğan
|Karabük
|Yedek Talihlileri
|Uğur Şahin
|Kırıkkale
|Ozgecan Palit
|Nihal Çayıröz
|Konya
|Tümay Demirdağ
|İstanbul
|Ömer Eriş
|Denizli
5.000 TL Değerinde Altınyıldız Hediye Çeki Kazanan Asil ve Yedek Talihliler
|Ödül
|İsim
|Şehir
|5.000 TL Değerinde Altınyıldız Hediye Çeki Asil Talihlileri
|Esra Duminica
|Altan Sivrioğlu
|Gülnisa Aktaş
|Ankara
|İsmail Cakir
|Cenk Terek
|Antalya
|Yedek Talihlileri
|Ali Kekeç
|İstanbul
|Hasan Gurkan Guler
|İstanbul
|Ali Güneş
|Ankara
|Gamze Büyükaçıkgül
|Öznur Aydoğan
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 04.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90080 sayılı izniyle düzenlenmiştir.
23.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 30.987 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 14.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 29.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.
Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Bnr Teknoloji A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 31.12.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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