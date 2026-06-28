150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum’da: Yıllık gideri 15 milyon dolar

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 150 milyon dolar değerindeki Golden Odyssey süper yatı Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarına demirledi.

124 metre uzunluğundaki Bermuda bayraklı yat 2015 yılında Almanya'nın Bremen kentindeki Lürssen tersanesinde üretildi.

Yat yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club, asansör, spor salonu, sağlık merkezi ve SPA gibi olanaklara sahip.

Yıllık işletme gideri 15 milyon dolar olan yatın 36 misafir ve 76 mürettebat kapasitesi bulunuyor.

Yatın yeni sahibi Britanya Virjin Adaları merkezli East Thrive Peace Limited şirketi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Dünyanın en büyük süper yatları arasında yer alan yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki "Golden Odyssey", Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarına demirledi. Devasa boyutu ve lüks donanımıyla dikkat çeken yat, Bodrum koylarında ilgi odağı oldu.

YILLIK İŞLETME GİDERİ YAKLAŞIK 15 MİLYON DOLAR Bermuda bayraklı 124 metre uzunluğundaki "Golden Odyssey", 2015 yılında Almanya'nın Bremen kentindeki Lürssen tersanesinde üretildi. Çelik gövde ve alüminyum üstyapıya sahip süper yat, sunduğu imkanlarla deniz üzerindeki lüks yaşamın en dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor. Dünyanın en büyük yatları sıralamasında 38'inci sırada yer aldığı belirtilen süper yatta yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club alanı, asansör, spor salonu, sağlık merkezi, güzellik salonu, SPA ve sauna gibi birçok özel alan bulunuyor. Yıllık işletme gideri yaklaşık 15 milyon dolar olan yatın 36 misafir ve 76 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.