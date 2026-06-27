Sabah'ın acı günü! Cemil Müderrisoğlu son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun babası Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti.

Cemil Müderrisoğlu için Düzce Merkez Büyük Camii'nde askeri törenle cenaze namazı kılındı.

Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, eski Bakan Ahmet Arslan ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze Düzce'deki törenin ardından Sakarya'nın Erenler İlçesi'ndeki Erenler Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş taziye mesajı yayımladı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası, Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu (85) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Müderrisoğlu için düzenlenen cenaze törenine basın ve bürokrasi dünyası başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cemil Müderrisoğlu'nun cenazesi, Düzce Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.



Düzce'nin Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi sakinlerinden olan Cemil Müderrisoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı kademelerinde uzun yıllar başarıyla görev yapmış ve Kıbrıs gazisi olmuştu. Müderrisoğlu'nun vefat haberi hem Düzce'de hem de basın ve bürokrasi dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Sabah gazetesi yazarı Müderrisoğlu'nun Kıbrıs gazisi babası Düzce'd son yolculuğuna uğurlandı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir) ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI



Merhum Cemil Müderrisoğlu için dün öğle namazını müteakip Düzce Merkez Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende Okan Müderrisoğlu ve ailesine başsağlığı dilekleri iletilirken, duygusal anlar da yaşandı. Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ve basın dünyasının tanınan isimleri merasimde yer aldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Müderrisoğlu'nun Türk bayraklı naaşı askerlerin omuzunda yükseldi.