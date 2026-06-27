Sabah'ın acı günü! Cemil Müderrisoğlu son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı
Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun hayatını kaybeden babası Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu için memleketi Düzce'de cenaze töreni düzenlendi.
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- Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun babası Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti.
- Cemil Müderrisoğlu için Düzce Merkez Büyük Camii'nde askeri törenle cenaze namazı kılındı.
- Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, eski Bakan Ahmet Arslan ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.
- Cenaze Düzce'deki törenin ardından Sakarya'nın Erenler İlçesi'ndeki Erenler Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.
- İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve RTÜK Başkanı Mehmet Daniş taziye mesajı yayımladı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası, Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu (85) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Müderrisoğlu için düzenlenen cenaze törenine basın ve bürokrasi dünyası başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cemil Müderrisoğlu'nun cenazesi, Düzce Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.
Düzce'nin Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesi sakinlerinden olan Cemil Müderrisoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı kademelerinde uzun yıllar başarıyla görev yapmış ve Kıbrıs gazisi olmuştu. Müderrisoğlu'nun vefat haberi hem Düzce'de hem de basın ve bürokrasi dünyasında büyük üzüntü yarattı.
ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI
Merhum Cemil Müderrisoğlu için dün öğle namazını müteakip Düzce Merkez Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende Okan Müderrisoğlu ve ailesine başsağlığı dilekleri iletilirken, duygusal anlar da yaşandı. Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ve basın dünyasının tanınan isimleri merasimde yer aldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Müderrisoğlu'nun Türk bayraklı naaşı askerlerin omuzunda yükseldi.
DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Törene, Müderrisoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eski bakanlardan Ahmet Arslan, Sabah Gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü Kemal Kök, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Özdemir, Turkuvaz Medya Yönetim Hizmetleri ve İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrasında Cemil Müderrisoğlu'nun cenazesi Sakarya'ya uğurlandı. Sakarya'nın Erenler İlçesi'ndeki Erenler Aile Kabristanı'nda getirilen Müderrisoğlu burada dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
NAAŞI ADAPAZARI'NA DEFNEDİLDİ
Cenaze törenine çelenk gönderen isimler arasında Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da yer aldı. Müderrisoğlu, Düzce'deki törenin ardından Adapazarı Erenler Kabristanı'nda da yine askeri merasimle son yolculuğuna uğurlandı.
TAZİYE MESAJLARI
Cemil Müderrisoğlu'nun vefat haberi sonrası yazılı açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu'nun muhterem babası Cemil Müderrisoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ise "Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta Sayın Okan Müderrisoğlu olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
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