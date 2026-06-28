Ödül 50 milyon TL! Gazi Koşusu ne zaman, nerede, hangi atlar yarışacak?
Bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu hem tarihi önemi hem de yüksek ödül havuzuyla yarışseverlerin odağında yer alıyor. Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak mücadele öncesi geri sayım sürerken yarışın saati, ödülü ve piste çıkacak safkanlar merak konusu oldu. İşte 100. Gazi Koşusu hakkında tüm detaylar.
Hızlı Özet Göster
- 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak.
- Yarışın birincilik ödülü 50 milyon TL olarak belirlenirken, sıralamaya giren diğer safkanlar için de yüksek ödüller verilecek.
- Etkinlik, Kanal D, D-Smart ve Spor Smart kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Gazi Koşusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1927 yılında düzenlenmeye başlanmıştır.
- Bu yılki yarışta toplam 22 safkan ve jokeyleri mücadele edecek.
Türkiye at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu için geri sayım sona yaklaşırken 100. yıl koşusu büyük heyecan yaratıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışseverlerin odağında hem start saati hem de verilecek dev ödüller yer alıyor.
100. Gazi Koşusu nerede düzenlenecek?
Bu yıl İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu pistinde gerçekleştirilecek yarış, çok sayıda safkanın katılımıyla koşulacak. Organizasyonun 100. yılı olmasıyla da etkinlik dikkat çekiyor.
100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta?
Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü koşulacak. Yarışın startı saat 17.15'te verilecek. Yarışta gün boyunca farklı koşular da programda yer alacak.
100. Gazi Koşusu'nun büyük ödülü ne?
Bu yılki Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak açıklandı. Sıralamaya giren diğer safkanlar için de yüksek ödüller belirlendi:
- 2.'lik: 20 milyon TL
- 3.'lük: 10 milyon TL
- 4.'lük: 5 milyon TL
- 5.'lik: 2,5 milyon TL
100. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?
Yarış, Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca D-Smart platformu ve Spor Smart kanalı üzerinden de takip edilebilecek.
Gazi Koşusu'nun tarihçesi nedir?
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkanın, 1927 yılında jokeyi İhsan Atçı ile kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izledi. Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.
İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi. İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.
Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.
100. Gazi Koşusu'nda hangi atlar ve jokeyler yarışacak?
|No
|Safkan
|Sahibi
|Jokey
|1
|Aimus Liberatus
|Engin Bekiroğulları
|Özcan Yıldırım
|2
|Almighty Esprit
|Gürhan Özbelge
|Salih Çelik
|3
|Anshba
|Yusuf Erkut Ersever
|Ayhan Kurşun
|4
|Ballad King
|Deniz Kurtel
|Akın Sözen
|5
|Bay Nalçakan
|Emrah Nalçakan
|Halis Karataş
|6
|Brando
|İhsan Erten
|Eray Çizik
|7
|Ersele Beyi
|Murat Aktaş
|Ercan Çankaya
|8
|Goldrakhan
|Vefa İbrahim Aracı
|Muhammed Mir Bilgin
|9
|Jazz Runner
|Sema Ulaş
|Fatih Rüstem Bebek
|10
|Joyful Forever
|Melis Kurtel Emin
|Selim Kaya
|11
|Kralın Dansı
|Sadettin Güzel
|Hışman Çizik
|12
|Mandrake
|Cem Kaan Parsak
|Müslüm Çelik
|13
|Massimo Supremo
|Hüseyin Kaan Müjdeci
|Erhan Aktuğ
|14
|Metal Heart
|Ali Uçak
|Mert Ali Solmaz
|15
|Mucho Bueno
|Ayşegül Kurtel
|Vedat Abiş
|16
|Rabovo
|Fedai Kahraman
|Ahmet Çelik
|17
|Silent Treatment
|Muratcan Kanar
|Mehmet Akyavuz
|18
|The Real One
|Cem Özbelge
|Mehmet Salih Çelik
|19
|Upamecano
|Talip Öztürk
|Gökhan Kocakaya
|20
|Whizbang
|Özgür Ataş
|Sadettin Boyraz
|21
|Jaehaera
|Şeyda Ercan
|Ali Yıldız
|22
|Neuro Math
|Yener Girişken
|Mehmet Kaya
GAZİ KOŞUSU TARİHİNİN "EN"LERİ
Yüzyıllık bu büyük gelenek geçmişten günümüze unutulmaz rekorlara da ev sahipliği yaptı:
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En iyi derece: Gazi Koşusu tarihindeki en iyi dereceyi, 1996 yılında 2.26.22'lik süresiyle efsane safkan "Bold Pilot" elde etti. Bu rekor hâlâ kırılamadı.
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En fazla kazanan jokey: Yarışı tam 9 kez kazanma başarısı gösteren Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanını elinde bulunduruyor.
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Üst üste kazanma rekoru: Jokey Ahmet Çelik, yarışı üst üste 7 kez kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.