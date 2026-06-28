Bu yılki Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak açıklandı. Sıralamaya giren diğer safkanlar için de yüksek ödüller belirlendi:

Gazi Koşusu Kanal D'den canlı ve şifresiz, ayrıca D-Smart ve Spor Smart kanalından yayınlanacak.

Yarış, Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca D-Smart platformu ve Spor Smart kanalı üzerinden de takip edilebilecek.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkanın, 1927 yılında jokeyi İhsan Atçı ile kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izledi. Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi. İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.