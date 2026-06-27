Viranşehir’de sahipsiz köpek terörü: Bakanlık müfettiş görevlendirdi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık’ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, olayla ilgili mevzuatın yereldeki uygulanması, ihmal iddiaları ve olası aksaklıkların incelenmesi için Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.
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- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Ayaklı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla olayla ilgili bir Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.
- Müfettiş, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevzuatın yerelde nasıl uygulandığını ve ihmal iddialarını inceleyecek.
- Yaralanan Abdulkadir Sarık tedavisinin ardından taburcu edildi.
- İçişleri Bakanlığı, inceleme sonucunda gerekli adımların kararlılıkla atılacağını açıkladı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği bildirildi.
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yerelde nasıl uygulandığının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
Açıklamada, görevlendirmenin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yapıldığı belirtildi.
"GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAK"
Bakanlık açıklamasında, kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocukların emniyetinin sağlanması amacıyla sürecin titizlikle yürütüleceği vurgulandı. İnceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK TABURCU EDİLDİ
Saldırı sonucu yaralanan 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Abdulkadir Sarık ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.