Viranşehir’de sahipsiz köpek terörü: Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Müfettiş, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevzuatın yerelde nasıl uygulandığını ve ihmal iddialarını inceleyecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla olayla ilgili bir Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının derin bir üzüntüyle karşılandığı ve sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yerelde nasıl uygulandığının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla bir Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Açıklamada, görevlendirmenin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yapıldığı belirtildi.

"GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAK"

Bakanlık açıklamasında, kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocukların emniyetinin sağlanması amacıyla sürecin titizlikle yürütüleceği vurgulandı. İnceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK TABURCU EDİLDİ

Saldırı sonucu yaralanan 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Abdulkadir Sarık ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam