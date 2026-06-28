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Büyük ödül 50 milyon lira: 100. Gazi Koşusu'nda yarışan atların isimleri ne? Yayın ve saat bilgileri

At yarışlarının derbisi olarak bilinen ve heyecanıyla 99 senedir düzenlenen Gazi Koşusu, 100. kez düzenlendi. Prestijli yarışta 22 at piste çıktı. Yarıştaki atların isimleri, sahipleri ve jokeylerinin yanı sıra yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

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Büyük ödül 50 milyon lira: 100. Gazi Koşusu'nda yarışan atların isimleri ne? Yayın ve saat bilgileri
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  • 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlendi.
  • Yarışın startı saat 17.15'te verildi ve Kanal D'den canlı yayınlandı.
  • Birincilik ödülü 50 milyon TL olarak belirlenen yarışta toplamda milyonlarca lira dağıtıldı.
  • Gazi Koşusu'nun tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de verdiği emirle başladı.
  • Yarışta yer alan atlar ve jokeyler arasında Aimus Liberatus ve Özcan Yıldırım gibi isimler bulunuyordu.

Gazi Koşusu her yıl olduğu gibi yine gündeme oturdu. 100. kez düzenlenen organizasyonda dağıtılan ödüller, yarışan jokeyler ve koşan atlar ilgiyle takip edildi.

Milyonlarca lira dağıtılan yarışın saat, tarih ve kanal bilgileri de en çok araştırılan konulardan biri oldu.

100. GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI?

22 safkan atın yarııştığı 100. Gazi Koşusu'nun Halis Karataş yönetimindeki Bay Nalçakan 2.29.49'luk derecesiyle kazandı. Karataş'ın ardından 2.29.96 ile Rabovo ikinci basamakta kendine yer buldu. Ersele Beyi ise 2.30.02'lik süreyle birlikte üçüncü oldu.

100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

100. GAZİ KOŞUSU NEREDE DÜZENLENDİ?

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü koşuldu. Türkiye atçılığının en önemli yarışlarından biri olarak kabul edilen organizasyon, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Tam 30 yıldır kimse geçemedi: Gazi Koşusu tarihinin kırılamayan 2.26.22 rekorunun hikayesiTam 30 yıldır kimse geçemedi: Gazi Koşusu tarihinin kırılamayan 2.26.22 rekorunun hikayesi
Tam 30 yıldır kimse geçemedi: Gazi Koşusu tarihinin kırılamayan 2.26.22 rekorunun hikayesi

Yarışın birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.Yarışın birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.

100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILDI?

Yarışın startı saat 17.15'te verildi. Gün boyunca Veliefendi Hipodromu'nda farklı koşular da programda yer aldı ve yarışseverler büyük heyecana ortak oldu.

Gazi Koşusu Kanal D'den canlı ve şifresiz, ayrıca D-Smart ve Spor Smart kanalından yayınlanacak.Gazi Koşusu Kanal D'den canlı ve şifresiz, ayrıca D-Smart ve Spor Smart kanalından yayınlanacak.

100. GAZİ KOŞUSU'NUN BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

2026 yılında düzenlenen 100. Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak açıklandı. Sıralamaya giren diğer safkanlar için de yüksek ödüller belirlendi:

  • 2.'lik: 20 milyon TL
  • 3.'lük: 10 milyon TL
  • 4.'lük: 5 milyon TL
  • 5.'lik: 2,5 milyon TL

Yarışa 22 safkan at katılacak.Yarışa 22 safkan at katılacak.

100. GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

Yarış, Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı. Ayrıca D-Smart platformu ve Spor Smart kanalı üzerinden de takip edildi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkanın, 1927 yılında jokeyi İhsan Atçı ile kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izledi. Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi. İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü'nün "Olgo", Celal Bayar'ın ise "Cap Gris Nez" isimli safkanları kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

İkinci sıra 20 milyon TL, üçüncü sıra 10 milyon TL, dördüncü sıra 5 milyon TL ve beşinci sıra 2,5 milyon TL ödül alacak.İkinci sıra 20 milyon TL, üçüncü sıra 10 milyon TL, dördüncü sıra 5 milyon TL ve beşinci sıra 2,5 milyon TL ödül alacak.

100. Gazi Koşusu'nda hangi atlar ve jokeyler yarıştı?

NoSafkanSahibiJokey
1Aimus LiberatusEngin BekiroğullarıÖzcan Yıldırım
2Almighty EspritGürhan ÖzbelgeSalih Çelik
3AnshbaYusuf Erkut ErseverAyhan Kurşun
4Ballad KingDeniz KurtelAkın Sözen
5Bay NalçakanEmrah NalçakanHalis Karataş
6Brandoİhsan ErtenEray Çizik
7Ersele BeyiMurat AktaşErcan Çankaya
8GoldrakhanVefa İbrahim AracıMuhammed Mir Bilgin
9Jazz RunnerSema UlaşFatih Rüstem Bebek
10Joyful ForeverMelis Kurtel EminSelim Kaya
11Kralın DansıSadettin GüzelHışman Çizik
12MandrakeCem Kaan ParsakMüslüm Çelik
13Massimo SupremoHüseyin Kaan MüjdeciErhan Aktuğ
14Metal HeartAli UçakMert Ali Solmaz
15Mucho BuenoAyşegül KurtelVedat Abiş
16RabovoFedai KahramanAhmet Çelik
17Silent TreatmentMuratcan KanarMehmet Akyavuz
18The Real OneCem ÖzbelgeMehmet Salih Çelik
19UpamecanoTalip ÖztürkGökhan Kocakaya
20WhizbangÖzgür AtaşSadettin Boyraz
21JaehaeraŞeyda ErcanAli Yıldız
22Neuro MathYener GirişkenMehmet Kaya

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

GAZİ KOŞUSU TARİHİNİN "EN"LERİ

Yüzyıllık bu büyük gelenek geçmişten günümüze unutulmaz rekorlara da ev sahipliği yaptı:

  • En iyi derece: Gazi Koşusu tarihindeki en iyi dereceyi, 1996 yılında 2.26.22'lik süresiyle efsane safkan "Bold Pilot" elde etti. Bu rekor hâlâ kırılamadı.

  • En fazla kazanan jokey: Yarışı tam 9 kez kazanma başarısı gösteren Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanını elinde bulunduruyor.

  • Üst üste kazanma rekoru: Jokey Ahmet Çelik, yarışı üst üste 7 kez kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

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