Büyük ödül 50 milyon lira: 100. Gazi Koşusu'nda yarışan atların isimleri ne? Yayın ve saat bilgileri

Yarışta yer alan atlar ve jokeyler arasında Aimus Liberatus ve Özcan Yıldırım gibi isimler bulunuyordu.

Birincilik ödülü 50 milyon TL olarak belirlenen yarışta toplamda milyonlarca lira dağıtıldı.

Gazi Koşusu her yıl olduğu gibi yine gündeme oturdu. 100. kez düzenlenen organizasyonda dağıtılan ödüller, yarışan jokeyler ve koşan atlar ilgiyle takip edildi.

Milyonlarca lira dağıtılan yarışın saat, tarih ve kanal bilgileri de en çok araştırılan konulardan biri oldu.

100. GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI?

22 safkan atın yarııştığı 100. Gazi Koşusu'nun Halis Karataş yönetimindeki Bay Nalçakan 2.29.49'luk derecesiyle kazandı. Karataş'ın ardından 2.29.96 ile Rabovo ikinci basamakta kendine yer buldu. Ersele Beyi ise 2.30.02'lik süreyle birlikte üçüncü oldu.