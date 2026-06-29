Tam 30 yıldır kimse geçemedi: Gazi Koşusu tarihinin kırılamayan 2.26.22 rekorunun hikayesi

Türkiye Jokey Kulübü resmi kayıtlarına göre Bold Pilot'ın derecesi hala pist rekoru olarak tescilli.

Gazi Koşusu'nun 2400 metrelik çim pistindeki rekor, modern antrenman ve beslenme yöntemlerine rağmen aşılamadı.

Jokey Ahmet Çelik, 2015-2021 yılları arasında üst üste 7 kez Gazi Koşusu'nu kazanarak tarihi bir seri yakaladı.

Bold Pilot ve jokey Halis Karataş, 1996 yılında Gazi Koşusu'nda 2.26.22'lik dereceyle 30 yıldır kırılamayan pist rekoru elde etti.

Gazi Koşusu'nun asırlık tarihi, sadece pisti ilk sırada bitiren şampiyonları değil, kırılması imkansız kabul edilen efsanevi rekorları da bünyesinde barındırıyor. Jokey Ahmet Çelik'in üst üste 7, toplamda ise 9 kez kupayı kaldırarak Türk yarışçılık tarihine kazıdığı inanılmaz galibiyet serisi, bu başarıların en büyüklerinden biri. İşte hafızalardan silinmeyen o erişilemez rekorun perde arkası...

Kupalar el değiştirse de bazı rekorlar zamana meydan okumaya devam ediyor.

VELİEFENDİ'DE ZAMANI DURDURAN O MEŞHUR HAZİRAN GÜNÜ

Bugün piste çıkacak 3 yaşlı safkan İngiliz atları, sadece rakipleriyle değil, kronometrenin acımasız sınırlarıyla da yarışacak. Gelişen antrenman tekniklerine ve modern beslenme yöntemlerine rağmen, Veliefendi'nin çim pistinde onlarca yıldır aşılamayan o görünmez zaman duvarı varlığını koruyor.

Bold Pilot ve jokey Halis Karataş, 1996 yılında Gazi Koşusu'nda 2.26.22'lik dereceyle 30 yıldır kırılamayan pist rekoru elde etti.

Söz konusu rekor, bir jokeyin galibiyet serisini değil, doğrudan zamana karşı kazanılmış mutlak bir zaferi ifade ediyor. Sektörde erişilemez eşik olarak kabul edilen bu tarihi derece, 1996 yılından beri kırılmayı bekliyor. O tarihten bu yana piste çıkan yüzlerce şampiyon safkan, bu zaman barajını aşmayı başaramadı.

O gün kırılan süre, aradan geçen 30 yıla rağmen hala aşılamadı.

ŞAMPİYONLARIN BİLE SAYGIYLA EĞİLDİĞİ DERECE: 2.26.22

Gazi Koşusu'nun 2400 metrelik zorlu çim pistinde, her salisenin, hatta her salisenin onda birinin bile önemi büyüktür. Türk yarışçılık tarihinin en özel jenerasyonlarından birinin sahne aldığı 1996 yılında öyle bir safkan piste çıktı ki, o gün hipodromda olanlar sadece bir yarışı değil bir dönemin kapanışını izlediklerini bilmiyorlardı.

O efsane, Türk atçılık tarihine damga vuran adına sinema filmleri çekilen unutulmaz safkan Bold Pilot'tan başkası değildi. Sihirbaz lakaplı jokeyi Halis Karataş ile bütünleşen bu muhteşem soluk, 1996 yılındaki Gazi Koşusu'nda finiş çizgisini geçerken kronometreler tam olarak 2.26.22'yi gösteriyordu.

Türkiye Jokey Kulübü resmi kayıtlarına göre Bold Pilot'ın derecesi hala pist rekoru olarak tescilli.

GAZİ KOŞUSU'NUN REKORTMEN KRALI

Gazi Koşusu tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan jokey Ahmet Çelik, büyük derbide imza attığı galibiyet serisiyle adını Türk spor tarihine yazdırdı. 2015-2021 yılları arasında tam 7 yıl üst üste Gazi Koşusu kupasını kazanarak kırılması güç bir rekor elde eden Çelik, kariyeri boyunca toplamda 9 kez bu mutluluğu yaşadı.

Jokey Ahmet Çelik, 2015-2021 yılları arasında üst üste 7 kez Gazi Koşusu'nu kazanarak tarihi bir seri yakaladı.

Tecrübeli jokey, kazandığı 9 kupayla Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan isim olan efsane jokey Mümin Çılgın'ın tarihi rekoruna da ortak olmayı başardı.

Aradan geçen 30 yıla rağmen hiçbir safkanın ulaşamadığı bu süre, Gazi Koşusu tarihinin en özel başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

30 YILLIK TAHT KORUNUYOR

Söz konusu derece sıradan bir istatistik olmanın ötesinde, aradan geçen otuz yıllık süreçte yanına bile yaklaşılamayan bir zaman tescili olarak kayıtlarda yer alıyor.

Ahmet Çelik, toplamda 9 Gazi Koşusu galibiyetiyle jokey Mümin Çılgın'ın rekoruna ortak oldu.

Bugün Ahmet Çelik gibi isimler kupaları üst üste evine götürerek jokeylik tarihini yeniden yazsa da, Bold Pilot ve Halis Karataş ikilisinin çim pistte bıraktığı o "en hızlı" ayak izi, hala Gazi Koşusu tarihinin kırılamayan en büyük ve en efsanevi rekoru olarak zirvedeki yerini koruyor.

Gazi Koşusu'nun 2400 metrelik çim pistindeki rekor, modern antrenman ve beslenme yöntemlerine rağmen aşılamadı.

Kaynak: Bu haberde yer alan tarihi bilgiler, jokey istatistikleri ve rekor dereceler Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Resmi Arşivi ile Yüksek Komiserler Kurulu kayıtlarından derlenmiştir.

Rekor Derece (2.26.22): Bold Pilot ve Halis Karataş'ın 1996 yılındaki 70. Gazi Koşusu'nda elde ettiği bu derece, TJK'nın resmi internet sitesindeki "Gazi Koşusu Tarihçesi" ve "Geçmiş Sonuçlar" sayfasında hala "Pist Rekoru" ve "Gazi Koşusu Rekoru" olarak tescillidir.

Jokey Başarıları (Ahmet Çelik): Ahmet Çelik'in 2015 (Renk) ile 2021 (Burgas) yılları arasında üst üste 7 kez ve toplamda 9 kez Gazi Koşusu kazanarak kırdığı tarihi rekor, TJK ve jokey odası resmi kayıtlarında yer almaktadır.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler