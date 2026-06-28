Silivri'de yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı

Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale etti.

Silivri Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerindeki tarlalar ve otluk alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Silivri'de yerleşim yerlerine yakın kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ İSTENDİ

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi.