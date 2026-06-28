Silivri'de yerleşim yerlerini tehdit eden yangın kontrol altına alındı
Silivri'de Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi, yangın söndürme helikopteri, iş makineleri ve traktörlerle müdahale edildi. D-100 kara yolu bir süre ulaşıma kapatılırken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
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- Silivri Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerindeki tarlalar ve otluk alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
- Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale etti.
- Yangın söndürme helikopteri, traktörler ve iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.
- D-100 karayolu Edirne istikameti yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
- Silivri Kaymakamı Tolga Toğan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Silivri'de yerleşim yerlerine yakın kırsal alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ İSTENDİ
Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi.
Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye traktörler ve iş makineleri de sevk edildi. Bazı noktalarda toprak sürülerek ve kazılarak, yangının genişlemesi engellendi.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.
D-100 kara yolu Edirne istikameti yangın dolayısıyla bir süre trafiğe kapatıldı.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.