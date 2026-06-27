CANLI YAYIN
Geri

Ordu'da denize giren lise öğrencisi Zekiyenur boğularak hayatını kaybetti

Ordu’da serinlemek için denize giren Zekiyenur Kaçar, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamadı... Zekiyenur, dün karnesini alacaktı ama o sevinci yaşayamadı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ordu'da denize giren lise öğrencisi Zekiyenur boğularak hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Sahili'nde dün serinlemek için denize giren Zekiyenur Kaçar (17), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaçar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, kurtarılamadı.

Ordu'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA, DHA'dan alınmıştır)Ordu'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Fotoğraflar İHA, DHA'dan alınmıştır)

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zekiyenur Kaçar'ın, Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu ve bugün karnesini almaya hazırlandığı öğrenildi.

Ordu'da denize giren lise öğrencisi Zekiyenur boğularak hayatını kaybetti-3

Kaçar'ın ölümü ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ordu'da denize giren lise öğrencisi Zekiyenur boğularak hayatını kaybetti-5 Ordu'da denize giren lise öğrencisi Zekiyenur boğularak hayatını kaybetti-6 Ordu'da denize giren lise öğrencisi Zekiyenur boğularak hayatını kaybetti-7
Takvim Kaynak Tercihleri
64 yaşındaki kadın eşini vurmaya çalıştı: O anlar kamerada
SONRAKİ HABER

64 yaşındaki kadın eşini vurmaya çalıştı

 Gaziantep'te karne günü kanlı bitti! Lise öğrencisi arkadaşını bıçakladı | Şüpheli yakalandı
ÖNCEKİ HABER

Lise öğrencisi arkadaşını bıçakladı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler