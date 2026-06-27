Ordu'da denize giren lise öğrencisi Zekiyenur boğularak hayatını kaybetti
Ordu’da serinlemek için denize giren Zekiyenur Kaçar, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamadı... Zekiyenur, dün karnesini alacaktı ama o sevinci yaşayamadı.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Sahili'nde dün serinlemek için denize giren Zekiyenur Kaçar (17), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaçar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zekiyenur Kaçar'ın, Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu ve bugün karnesini almaya hazırlandığı öğrenildi.
Kaçar'ın ölümü ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.
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