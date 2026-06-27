Ordu'da denize giren lise öğrencisi Zekiyenur boğularak hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Sahili'nde dün serinlemek için denize giren Zekiyenur Kaçar (17), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan Kaçar'a ilk müdahale sahilde yapıldı. Daha sonra ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, kurtarılamadı.