64 yaşındaki kadın eşini vurmaya çalıştı: O anlar kamerada

Mersiye Işıklı emniyetteki ifadesinde eşi tarafından aldatıldığını düşündüğünü ve mal paylaşımı davaları nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirtti.

Yaşanan arbede sırasında tabancanın kabzası Rahim Işıklı'nın alnına isabet ederek yüzeysel sıyrıklara neden oldu.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan Soylu Büfe isimli iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre 64 yaşındaki Mersiye Işıklı, boşanma aşamasındaki eşi Rahim Işıklı ile burada karşılaştı.

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SİLAH ATEŞ ALMADI

Karşılaşmanın ardından Mersiye Işıklı'nın yanında bulunan tabancayı eşine doğrultarak ateş etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Ancak silahın ateş almadığı belirlendi. Yaşanan arbede sırasında tabancanın kabzası Rahim Işıklı'nın alın kısmına isabet etti.

(Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

ALNINDAN YARALANDI

Rahim Işıklı'nın alın bölgesinde yüzeysel sıyrıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mersiye Işıklı'yı gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mersiye Işıklı'nın emniyetteki ifadesinde, eşi tarafından aldatıldığını düşündüğünü söylediği öğrenildi. Işıklı'nın ayrıca aralarında devam eden mal paylaşımı davaları nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirttiği aktarıldı.