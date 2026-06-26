64 yaşındaki kadın eşini vurmaya çalıştı: O anlar kamerada
Tekirdağ Çerkezköy’de boşanma aşamasındaki eşiyle karşılaşan Mersiye Işıklı, iddiaya göre tabancayla ateş etmeye çalıştı. Silahın ateş almaması faciayı önledi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Işıklı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hızlı Özet Göster
- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 64 yaşındaki Mersiye Işıklı, boşanma aşamasındaki eşi Rahim Işıklı'ya tabancayla ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı.
- Yaşanan arbede sırasında tabancanın kabzası Rahim Işıklı'nın alnına isabet ederek yüzeysel sıyrıklara neden oldu.
- Mersiye Işıklı emniyetteki ifadesinde eşi tarafından aldatıldığını düşündüğünü ve mal paylaşımı davaları nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirtti.
- Mahkeme, Mersiye Işıklı'nın kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
- Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde bulunan Soylu Büfe isimli iş yerinde meydana geldi.
Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan Soylu Büfe isimli iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre 64 yaşındaki Mersiye Işıklı, boşanma aşamasındaki eşi Rahim Işıklı ile burada karşılaştı.
SİLAH ATEŞ ALMADI
Karşılaşmanın ardından Mersiye Işıklı'nın yanında bulunan tabancayı eşine doğrultarak ateş etmeye çalıştığı öne sürüldü.
Ancak silahın ateş almadığı belirlendi. Yaşanan arbede sırasında tabancanın kabzası Rahim Işıklı'nın alın kısmına isabet etti.
ALNINDAN YARALANDI
Rahim Işıklı'nın alın bölgesinde yüzeysel sıyrıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mersiye Işıklı'yı gözaltına aldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mersiye Işıklı'nın emniyetteki ifadesinde, eşi tarafından aldatıldığını düşündüğünü söylediği öğrenildi. Işıklı'nın ayrıca aralarında devam eden mal paylaşımı davaları nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirttiği aktarıldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersiye Işıklı, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Işıklı'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Mersiye Işıklı cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.