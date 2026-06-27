Gazi Koşusu Kanal D'den canlı ve şifresiz, ayrıca D-Smart ve Spor Smart kanalından yayınlanacak. 100. Gazi Koşusu'nun büyük ödülü ne? Bu yılki Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak açıklandı. Sıralamaya giren diğer safkanlar için de yüksek ödüller belirlendi: 2.'lik: 20 milyon TL

3.'lük: 10 milyon TL

4.'lük: 5 milyon TL

5.'lik: 2,5 milyon TL

Yarışa 27 safkan at katılacak. 100. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak? Yarış, Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca D-Smart platformu ve Spor Smart kanalı üzerinden de takip edilebilecek.

İkinci sıra 20 milyon TL, üçüncü sıra 10 milyon TL, dördüncü sıra 5 milyon TL ve beşinci sıra 2,5 milyon TL ödül alacak. 100. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? No Safkan Adı 1 AIMUS LIBERATUS 2 ALMIGHTY ESPRIT 3 ANSHBA 4 BALLAD KING 5 BAY NALCAKAN 6 BRANDO 7 ERSELE BEYI 8 GOLDRAKHAN 9 JAZZ RUNNER 10 JOYFUL FOREVER 11 KRALIN DANSI 12 MANDRAKE 13 MASSIMO SUPREMO 14 METAL HEART 15 MUCHO BUENO 16 RABOVO 17 SILENT TREATMENT 18 THE REAL ONE 19 UPAMECANO 20 WHIZBANG 21 JAEHAERA 22 NEURO MATH 23 SUPER TOMO 24 FALCONNIDAE 25 SHADOW SOLDIER 26 RAND AL THOR 27 BIZON