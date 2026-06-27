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Ödül 50 milyon TL! Gazi Koşusu ne zaman, nerede, hangi atlar yarışacak?

Bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu hem tarihi önemi hem de yüksek ödül havuzuyla yarışseverlerin odağında yer alıyor. Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak mücadele öncesi geri sayım sürerken yarışın saati, ödülü ve piste çıkacak safkanlar merak konusu oldu. İşte 100. Gazi Koşusu hakkında tüm detaylar.

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Ödül 50 milyon TL! Gazi Koşusu ne zaman, nerede, hangi atlar yarışacak?
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  • 100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
  • Yarışın birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.
  • Yarışa 27 safkan at katılacak.
  • İkinci sıra 20 milyon TL, üçüncü sıra 10 milyon TL, dördüncü sıra 5 milyon TL ve beşinci sıra 2,5 milyon TL ödül alacak.

Türkiye at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu için geri sayım sona yaklaşırken 100. yıl koşusu büyük heyecan yaratıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışseverlerin odağında hem start saati hem de verilecek dev ödüller yer alıyor.

100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

100. Gazi Koşusu nerede düzenlenecek?

Bu yıl İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu pistinde gerçekleştirilecek yarış, çok sayıda safkanın katılımıyla koşulacak. Organizasyonun 100. yılı olmasıyla da etkinlik dikkat çekiyor.

Yarışın birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.Yarışın birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.

100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta?

Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü koşulacak. Yarışın startı saat 17.15'te verilecek. Yarışta gün boyunca farklı koşular da programda yer alacak.

Gazi Koşusu Kanal D'den canlı ve şifresiz, ayrıca D-Smart ve Spor Smart kanalından yayınlanacak.Gazi Koşusu Kanal D'den canlı ve şifresiz, ayrıca D-Smart ve Spor Smart kanalından yayınlanacak.

100. Gazi Koşusu'nun büyük ödülü ne?

Bu yılki Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak açıklandı. Sıralamaya giren diğer safkanlar için de yüksek ödüller belirlendi:

  • 2.'lik: 20 milyon TL
  • 3.'lük: 10 milyon TL
  • 4.'lük: 5 milyon TL
  • 5.'lik: 2,5 milyon TL

Yarışa 27 safkan at katılacak.Yarışa 27 safkan at katılacak.

100. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

Yarış, Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca D-Smart platformu ve Spor Smart kanalı üzerinden de takip edilebilecek.

İkinci sıra 20 milyon TL, üçüncü sıra 10 milyon TL, dördüncü sıra 5 milyon TL ve beşinci sıra 2,5 milyon TL ödül alacak.İkinci sıra 20 milyon TL, üçüncü sıra 10 milyon TL, dördüncü sıra 5 milyon TL ve beşinci sıra 2,5 milyon TL ödül alacak.

100. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak?

NoSafkan Adı
1AIMUS LIBERATUS
2ALMIGHTY ESPRIT
3ANSHBA
4BALLAD KING
5BAY NALCAKAN
6BRANDO
7ERSELE BEYI
8GOLDRAKHAN
9JAZZ RUNNER
10JOYFUL FOREVER
11KRALIN DANSI
12MANDRAKE
13MASSIMO SUPREMO
14METAL HEART
15MUCHO BUENO
16RABOVO
17SILENT TREATMENT
18THE REAL ONE
19UPAMECANO
20WHIZBANG
21JAEHAERA
22NEURO MATH
23SUPER TOMO
24FALCONNIDAE
25SHADOW SOLDIER
26RAND AL THOR
27BIZON

Yüzyıllık bu büyük gelenek geçmişten günümüze unutulmaz rekorlara da ev sahipliği yaptıYüzyıllık bu büyük gelenek geçmişten günümüze unutulmaz rekorlara da ev sahipliği yaptı

GAZİ KOŞUSU TARİHİNİN "EN"LERİ

Yüzyıllık bu büyük gelenek geçmişten günümüze unutulmaz rekorlara da ev sahipliği yaptı:

  • En iyi derece: Gazi Koşusu tarihindeki en iyi dereceyi, 1996 yılında 2.26.22'lik süresiyle efsane safkan "Bold Pilot" elde etti. Bu rekor hâlâ kırılamadı.

  • En fazla kazanan jokey: Yarışı tam 9 kez kazanma başarısı gösteren Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanını elinde bulunduruyor.

  • Üst üste kazanma rekoru: Jokey Ahmet Çelik, yarışı üst üste 7 kez kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

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