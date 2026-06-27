Ödül 50 milyon TL! Gazi Koşusu ne zaman, nerede, hangi atlar yarışacak?
Bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu hem tarihi önemi hem de yüksek ödül havuzuyla yarışseverlerin odağında yer alıyor. Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak mücadele öncesi geri sayım sürerken yarışın saati, ödülü ve piste çıkacak safkanlar merak konusu oldu. İşte 100. Gazi Koşusu hakkında tüm detaylar.
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- 100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
- Yarışın birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.
- Yarışa 27 safkan at katılacak.
- İkinci sıra 20 milyon TL, üçüncü sıra 10 milyon TL, dördüncü sıra 5 milyon TL ve beşinci sıra 2,5 milyon TL ödül alacak.
Türkiye at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu için geri sayım sona yaklaşırken 100. yıl koşusu büyük heyecan yaratıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışseverlerin odağında hem start saati hem de verilecek dev ödüller yer alıyor.
100. Gazi Koşusu nerede düzenlenecek?
Bu yıl İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu pistinde gerçekleştirilecek yarış, çok sayıda safkanın katılımıyla koşulacak. Organizasyonun 100. yılı olmasıyla da etkinlik dikkat çekiyor.
100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta?
Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü koşulacak. Yarışın startı saat 17.15'te verilecek. Yarışta gün boyunca farklı koşular da programda yer alacak.
100. Gazi Koşusu'nun büyük ödülü ne?
Bu yılki Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak açıklandı. Sıralamaya giren diğer safkanlar için de yüksek ödüller belirlendi:
- 2.'lik: 20 milyon TL
- 3.'lük: 10 milyon TL
- 4.'lük: 5 milyon TL
- 5.'lik: 2,5 milyon TL
100. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?
Yarış, Kanal D ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca D-Smart platformu ve Spor Smart kanalı üzerinden de takip edilebilecek.
100. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak?
|No
|Safkan Adı
|1
|AIMUS LIBERATUS
|2
|ALMIGHTY ESPRIT
|3
|ANSHBA
|4
|BALLAD KING
|5
|BAY NALCAKAN
|6
|BRANDO
|7
|ERSELE BEYI
|8
|GOLDRAKHAN
|9
|JAZZ RUNNER
|10
|JOYFUL FOREVER
|11
|KRALIN DANSI
|12
|MANDRAKE
|13
|MASSIMO SUPREMO
|14
|METAL HEART
|15
|MUCHO BUENO
|16
|RABOVO
|17
|SILENT TREATMENT
|18
|THE REAL ONE
|19
|UPAMECANO
|20
|WHIZBANG
|21
|JAEHAERA
|22
|NEURO MATH
|23
|SUPER TOMO
|24
|FALCONNIDAE
|25
|SHADOW SOLDIER
|26
|RAND AL THOR
|27
|BIZON
GAZİ KOŞUSU TARİHİNİN "EN"LERİ
Yüzyıllık bu büyük gelenek geçmişten günümüze unutulmaz rekorlara da ev sahipliği yaptı:
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En iyi derece: Gazi Koşusu tarihindeki en iyi dereceyi, 1996 yılında 2.26.22'lik süresiyle efsane safkan "Bold Pilot" elde etti. Bu rekor hâlâ kırılamadı.
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En fazla kazanan jokey: Yarışı tam 9 kez kazanma başarısı gösteren Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanını elinde bulunduruyor.
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Üst üste kazanma rekoru: Jokey Ahmet Çelik, yarışı üst üste 7 kez kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.
Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.