Bursa'da genç kadın sokak ortasında kaçırıldı: Şüpheliler kuzenleri çıktı

Bursa'da yaşayan 21 yaşındaki Songül Ardil, öceki gün akşam mesai bitiminde işyerinden çıkıp Şirinevler mahallesindeki evine dönmek üzere servis aracına bindi. Servisten inip oturduğu binaya yöneldiği sırada 3 kişi genç kadının yolunu kesti. Saldırganlar, evine 100 metre kala darp ettikleri kadını zorla bir araca bindirip kaçırdı.

Songül, ablasının gözü önünde darbedilip, kaçırıldı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Şüpheliler olaya müdahale eden abla Z.A.'yı da dövdü. Kentteki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, genç kadının teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. ile yanlarında bulunan bir başka kişi tarafından Yalova'ya götürüldüğünü belirledi. Genç kız, ailesine teslim edildi.