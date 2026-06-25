Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin Karaal’ın aracında yaptığı incelemede GPS cihazı bulundu. Cihazın kaçırılma planında kullanılıp kullanılmadığı mercek altına alındı.
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- İstanbul Maltepe'de 17 Haziran'da kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracında polis tarafından GPS cihazı bulundu.
- Karaal ifadesinde, şüphelilerin kendisini Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak nitelendirerek 300 kilo altın talep ettiğini ve işkence yaptığını belirtti.
- Kocaeli Çağırkan köyünde düzenlenen operasyonda Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum Baran gözaltına alındı.
- Karaal, kendisini kaçıran ve kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerden ikisini teşhis etti ve bu kişiler operasyonda yakalananlar arasında yer aldı.
- Soruşturma kapsamında daha önce 6 kişi tutuklanmış olup yeni gözaltılarla birlikte toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçırılma olayının perde arkasını aydınlatmak için çalışmalarını derinleştirdi.
17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin çevresinden zorla araca bindirilerek kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarılmıştı. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
ARACINDA GPS CİHAZI BULUNDU
Soruşturmadaki en dikkat çeken gelişme Karaal'ın aracında ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Karaal'ın aracında inceleme yaptı. Yapılan aramada araçta bir adet GPS cihazı tespit edildi.
Cihazın araca kim ya da kimler tarafından, ne zaman yerleştirildiği henüz belirlenemedi.
Polis ekipleri, GPS cihazının kaçırılma planında kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.
GÖZALTILAR GENİŞLEDİ
Olayla ilgili yeni gözaltılar da geldi.
Sabah saatlerinde 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir gün önce gözaltına alınan 5 kişiyle birlikte 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında yeni adresler ve bağlantılar da mercek altına alındı.
İKİ ARAÇ DETAYI
Polis ekiplerinin çalışmasında kaçırma olayının iki araçla gerçekleştirildiği belirlendi.
Elde edilen bilgilere göre, Karaal'ı Maltepe'de kaçıran şüpheliler daha sonra Kayışdağı'nda ikinci araca geçti.
Şüphelilerin bu yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.
KİLİT İSİMLERE GECE YARISI OPERASYONU
6 kişinin tutuklandığı dosyada polis ekipleri, olayın kilit isimlerinin peşine düştü.
Yapılan çalışmalarda, Karaal'a kendilerini polis olarak tanıtıp, "Seni Vatan Şube'ye götüreceğiz" diyerek kaçıran şüphelilerden ikisinin de aralarında bulunduğu grubun Kocaeli'nin Çağırkan köyünde bir villada gizlendiği belirlendi.
Adres değiştirdikleri tespit edilen şüpheliler için gece yarısı operasyon düğmesine basıldı.
VİLLADA YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum Baran yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.
DİYARBAKIR'DAN GELDİKLERİ BELİRLENDİ
Yakalanan şüphelilerden 3'ünün çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin kaçırma eylemi için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği belirlendi. Soruşturma, şüphelilerin bağlantıları ve olayın planlama aşaması üzerinden derinleştirildi.
300 KİLO ALTIN İDDİASI
Dosyada Karaal'ın resmi ifadesi de dikkat çekti. Karaal, kendisini kaçıran kişiler tarafından sopalarla dövüldüğünü ve şüphelilerin kendisinden 300 kilo altın istediğini söyledi.
Karaal ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bende öyle bir para olmadığını söylediğimde bana işkence ederek, o parayı vereceksin dediler"
"SAKLANAN 500 KİLO ALTINI VERECEKSİN"
Karaal, şüphelilerin kendisini dövmeyi sürdürdüğünü belirterek ifadesinde şu ifadeye yer verdi:
"Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin"
Karaal, bu sırada çocukları için biriktirdiği parayı vermeyi teklif ettiğini de anlattı.
İfadesinin devamında, "Ben bu sırada, çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim dedim. Bunun üzerine, 'O parayı biz sana 2 milyon veririz' diyerek beni dövmeye devam ettiler" dedi.
"TIRNAKLARIMI ÇEKİP SOPA VE DEMİRLERLE DÖVDÜLER"
Karaal, kaçırıldıktan sonra götürüldüğü yeri de ifadesinde anlattı.
"Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim" ifadelerini kullandı.
KARAAL TEŞHİS ETTİ: 3'ÜNÜN İBB ÇALIŞANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Karaal'a teşhis için 8 fotoğraf gösterildi.
Karaal, fotoğraflardaki 3 kişinin İBB çalışanı olduğunu söyledi. Ancak bu kişilerin kaçırılmasıyla ilgilerinin olup olmadığını bilmediğini belirtti.
Karaal, 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişilerin kendilerini polis gibi tanıtıp kendisini zorla araca götüren 4 kişiden ikisi olduğunu ifade etti.
3, 4 ve 5 numaralı fotoğraflardaki kişileri ise alıkonulduktan sonra kaçırma organizasyonunun içinde gördüğünü söyledi.
TEŞHİS ETTİĞİ İSİMLER OPERASYONDA YAKALANDI
Karaal'ın kendisini kaçıranlar arasında teşhis ettiği 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişiler de gece düzenlenen operasyonda yakalananlar arasında yer aldı.
Polis ekipleri şimdi GPS cihazının araca kim tarafından takıldığını, şüphelilerin Karaal'ı takip edip etmediğini ve kaçırma planındaki bağlantıları araştırıyor.
Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.