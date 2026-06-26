Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı
Bilecik’te üniversite öğrencileri atık malzemelerden özel kostümler tasarlayarak defilede sergiledi.
Giriş Tarihi:
Blecik Şeyih Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, çelik tel, karton, alüminyum folyo, strafor köpük, pet bardak, pet şişe kapağı, mum, kargo kutuları, sepet, hasır şapka, maske, çiçek ve tekstil atıklarıyla kostümler tasarladı.
Hayal güçlerini kullanarak birbirinden farklı kostümler hazırlayan öğrenciler üniversitenin fuaye alanında defile yaptı.
Öğrenciler, defileyle, "Sıfır atık" kapsamında sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün önemine dikkati çekti.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam