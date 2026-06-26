Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı

Blecik Şeyih Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, çelik tel, karton, alüminyum folyo, strafor köpük, pet bardak, pet şişe kapağı, mum, kargo kutuları, sepet, hasır şapka, maske, çiçek ve tekstil atıklarıyla kostümler tasarladı.