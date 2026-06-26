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Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı

Bilecik’te üniversite öğrencileri atık malzemelerden özel kostümler tasarlayarak defilede sergiledi.

Kaynak Gazete
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Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı

Blecik Şeyih Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, çelik tel, karton, alüminyum folyo, strafor köpük, pet bardak, pet şişe kapağı, mum, kargo kutuları, sepet, hasır şapka, maske, çiçek ve tekstil atıklarıyla kostümler tasarladı.

Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı-2

Hayal güçlerini kullanarak birbirinden farklı kostümler hazırlayan öğrenciler üniversitenin fuaye alanında defile yaptı.

Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı-3

Öğrenciler, defileyle, "Sıfır atık" kapsamında sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün önemine dikkati çekti.

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Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı-5 Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı-6 Bilecik'te üniversite öğrencileri atık malzemelerle defile yaptı-7
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