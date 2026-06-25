Konya'da ilkokul öğrencileri veliler tarafından darp edildi! | Temizlik fırçası sapına "Silah" kararı
Konya'da bir ilkokulda kızlarının sınıfına girerek iki öğrenciyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, temizlik fırçası sapını "silah" olarak değerlendirdiği iddianamede sanıklar hakkında çeşitli yaralama suçlarından 2 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.
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- Konya Karatay'daki Kocatepe İlkokulu'nda 24 Nisan'da iki öğrenciyi darp eden Eynar Genceli, Sema Genceli ve Mehrıban Verdıyeva hakkında toplamda 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.
- Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrenci Huzeyfe Gül'ü darp etmekte kullanılan temizlik fırçası sapını silah olarak değerlendirdi.
- Sanıklar Eynar ve Sema Genceli hakkında Huzeyfe'ye yönelik silahla yaralama suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
- Sanık Mehrıban Verdıyeva hakkında hem Huzeyfe'ye hem de saçını çekip tokat attığı Sema Miray Selbasanoğlu'na yönelik yaralama suçlarından 3 yıl 9 aya kadar ceza talep edildi.
- Şüpheliler olayın ardından gözaltına alınmış, ev hapsi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Konya'da bir ilkokulda iki öğrencinin sınıfta darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, öğrencilerden birine vurmakta kullanılan temizlik fırçası sapı "silah" olarak değerlendirilirken, tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında toplamda 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.
SINIFA GİRİP ÖĞRENCİLERİ DARP ETTİLER
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre kan donduran olay, 24 Nisan'da merkez Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokulu'nda meydana geldi.
Kızları Hira'nın okuluna gelen Eynar Genceli, Sema Genceli ve Mehrıban Verdıyeva, kızlarının sınıfına girerek Huzeyfe Gül'ü temizlik fırçası sapıyla, Sema Miray Selbasanoğlu'nu ise saçını çekip tokat atarak darp etti.
ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Çocuklarına darp raporu alan ailelerin şikayeti üzerine anne, baba ve babaanne gözaltına alındı. Şüpheliler, ev hapsi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
TEMİZLİK FIRÇASI SAPI "SİLAH" SAYILDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Eynar Genceli, Sema Genceli ve Mehrıban Verdıyeva hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Eynar ve Sema Genceli hakkında Huzeyfe'ye yönelik "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar, Mehrıban Verdıyeva hakkında ise Huzeyfe ve Sema Miray'a yönelik eylemleri nedeniyle "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama" ile "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, temizlik fırçası sapını ise silah olarak kabul etti.
İDDİANAMEDE "İŞTİRAK HALİNDE" VURGUSU
İddianamede, Huzeyfe ve Sema'nın aynı sınıfta okuyan arkadaşları Hira'nın ailesi tarafından Huzeyfe'ye temizlik fırçasının sapıyla vurulduğu, Sema'ya ise Mehrıban Verdıyeva'nın saçını çekip tokat attığı belirtilerek mağdurların şikayetçi olduğu kaydedildi. Doktor raporlarında yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu ancak mağdurların beden ve ruh sağlığı bakımından kendilerini savunamayacak durumda oldukları vurgulandı.
Öte yandan iddianamede, şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtilirken, doktor raporları ve tanık beyanları doğrultusunda şüphelilerin iştirak halinde Huzeyfe'yi fırça sapı ve elleriyle yaraladıkları, Mehrıban Verdıyeva'nın ise Sema Miray'ı tokat atarak yaraladığının anlaşıldığı ifade edildi.