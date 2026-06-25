Sanıklar Eynar ve Sema Genceli hakkında Huzeyfe'ye yönelik silahla yaralama suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Çocuklarına darp raporu alan ailelerin şikayeti üzerine anne, baba ve babaanne gözaltına alındı. Şüpheliler, ev hapsi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TEMİZLİK FIRÇASI SAPI "SİLAH" SAYILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Eynar Genceli, Sema Genceli ve Mehrıban Verdıyeva hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Eynar ve Sema Genceli hakkında Huzeyfe'ye yönelik "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar, Mehrıban Verdıyeva hakkında ise Huzeyfe ve Sema Miray'a yönelik eylemleri nedeniyle "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama" ile "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, temizlik fırçası sapını ise silah olarak kabul etti.