Akollü sürücüden pişkin ifade: Aklım hala yapmadıklarımda
Edirne'de trafik ekiplerinin denetimine takılan ve alkollü olduğu tespit edilen 19 yaşındaki aday sürücü, hem ehliyetinden oldu hem de ceza yedi. Sürücü kendisini görüntüleyen muhabirin sorusuna pişkin bir yanıt vererek "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" yanıtını verdi.
Edirne'de trafik polislerinin denetimine takılan 19 yaşındaki aday sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" sözleri kameraya yansıdı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve alkol denetimlerinde durdurulan 19 yaşındaki aday sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Bunun üzerine sürücünün ehliyetine el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı.
PİŞMAN DEĞİL PİŞKİN: AKLIM HALA YAPMADIKLARIMDA
İşlemleri sırasında genç sürücü muhabirin pişman mısın sorusuna, "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" ifadelerini kullandı. Sürücünün sözleri çevrede bulunanların da dikkatini çekti.
Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.