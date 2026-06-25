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Akollü sürücüden pişkin ifade: Aklım hala yapmadıklarımda

Edirne'de trafik ekiplerinin denetimine takılan ve alkollü olduğu tespit edilen 19 yaşındaki aday sürücü, hem ehliyetinden oldu hem de ceza yedi. Sürücü kendisini görüntüleyen muhabirin sorusuna pişkin bir yanıt vererek "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" yanıtını verdi.

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Akollü sürücüden pişkin ifade: Aklım hala yapmadıklarımda

Edirne'de trafik polislerinin denetimine takılan 19 yaşındaki aday sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" sözleri kameraya yansıdı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve alkol denetimlerinde durdurulan 19 yaşındaki aday sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü yakalanan genç sürücünün sözleri şaşırttı: Aklım hala yapmadıklarımda (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)Alkollü yakalanan genç sürücünün sözleri şaşırttı: Aklım hala yapmadıklarımda (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

PARA CEZASI KESİLDİ
Bunun üzerine sürücünün ehliyetine el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı.

Akollü sürücüden pişkin ifade: Aklım hala yapmadıklarımda-3

PİŞMAN DEĞİL PİŞKİN: AKLIM HALA YAPMADIKLARIMDA
İşlemleri sırasında genç sürücü muhabirin pişman mısın sorusuna, "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" ifadelerini kullandı. Sürücünün sözleri çevrede bulunanların da dikkatini çekti.

Akollü sürücüden pişkin ifade: Aklım hala yapmadıklarımda-4

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

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Akollü sürücüden pişkin ifade: Aklım hala yapmadıklarımda-6 Akollü sürücüden pişkin ifade: Aklım hala yapmadıklarımda-7 Akollü sürücüden pişkin ifade: Aklım hala yapmadıklarımda-8

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