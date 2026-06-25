Edirne'de trafik polislerinin denetimine takılan 19 yaşındaki aday sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken "Pişman değilim, aklım hâlâ yapmadıklarımda" sözleri kameraya yansıdı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve alkol denetimlerinde durdurulan 19 yaşındaki aday sürücünün yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi.