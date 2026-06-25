Ümraniye'de alacak verecek kavgası: 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş öldürüldü
Arda Berk Aktaş, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada can verdi.
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İstanbul Ümraniye'de alacak verecek husumeti bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Arda Berk Aktaş (17) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Öldürülen gencin içindeki aracın karşı tarafa saldırı amacıyla olay yerine gittiği, arkadaşlarının Aktaş'ı hastane önüne atıp gittiği öne sürüldü.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam