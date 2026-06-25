Acılı baba Cemil Kundakçı sessizliğini bozdu: "Ana-kız çok iyi rol yapıyor! Aleyna Kalaycı oğlumun ölümüne sebep oldu"

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş olup Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olay gününü anlatan Cemil Kundakçı, eski sevgilisi Canbay ile ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na bilgi verdiğini ve ikilinin birlikte plan yaptığını iddia etti. Baba Kundakçı şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma tamamlandı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun hâkim karşısına çıkmasının ardından, acılı baba Cemil Kundakçı oğlunun ölümüne giden süreci ve mahkemede yaşananları ilk kez anlattı.

Keşke tanışmasaydı. Canbay'la abi-kardeş gibiydiler. Eve gidince, Canbay ile Aleyna'nın ayrıldığını öğreniyor. Bir iki gün önce de Aleyna'nın eşyalarını Canbay'ın evinden yeni sevgilisinin aracıyla gelip almışlar. Canbay bunu duyunca da ortak arkadaşları Yalçın'ın telefonundan Aleyna'yı arıyor. O da inkar etmiş.

Üç aydır ben ve eşim, uyku uyumuyoruz. Oğlumu en son arife gününden bir gün önce gördüm. Eve üç günlüğüne gelme planı vardı. Arifeden bir gün önce uçaktan iniyor, sonra eve geldi. Üstünü falan değiştirmiş. Sonra işyerime geldi, kapıda bir 10-15 saniye bir sarıldık. "Oğlum hayırdır, nereye?" diye sordum. "Baba işim var, arkadaşımda kalacağım. Yarın akşam gelirim" dedi. Canbay'la uzun zamandır arkadaştı. Canbay, Aleyna'yla çıkmaya başlayınca Aleyna'yla da tanışıyor Kubilay.

ÇAKARLI ARAÇLA GELİYOR

Canbay, Kubilay ve Yalçın, Aleyna'nın olduğu stüdyoya geçiyorlar. Kubilay, Aleyna'yı arayıp 'Abla benim hatırımı kırma, görüşün' demiş. O da 'Yok annem kızıyor' demiş. Bu sırada stüdyoya girmek istiyorlar ama temizlikçi almıyor. Aleyna içeride o sırada. Kubilay'lar beklerken, Aleyna stüdyo sahibi Bertin'in arabasıyla oradan ayrılıyor. Yanlarından geçerek arabada kimler var diye bakıyorlar.

Canbay'lar bunu fark etmiyor. Aleyna, arabada Canbay'ı görmediğini iddia etti ancak onu görmemesi imkansız. Bertin ile Aleyna'nın annesinin evine gidiyorlar. Alaattin'e bilgi veriyorlar. Burada Yalçın ile Aleyna telefonda konuşuyor. Aleyna'nın annesi telefonu alıyor ve 'Herkes haddini bilecek. Sen ne demek istediğimi anladın' diyor.

Annesinin her şeyden haberi var yani. Sonra Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin, annesinin evine geliyor. Orada plan yapmışlar bence. Alaattin babasının korumalarını ve çakarlı aracını istiyor. Yolda Aleyna ile Alaattin çakarlı arabayla buluşuyorlar. Alaattinler çakarları açarak, ışıklarını bizimkilerin arabasının üzerine veriyorlar. İki tane korumayla beraber gayet rahat şekilde Alaattin arabaya doğru geliyor.

Arabaya bir metre kala silahını çekiyor, silah kurulu. Kubilay'ın şoför, Canbay'ın da yanında oturduğu arabanın Canbay'ın olduğu taraftan camına silahla tıklatıyor. Kapıyı açıyor, ateş ediyor ve geri çıkıyor. Silahı belinden çektikten sonra 3 saniyesi vurma süresi olmak kaydıyla toplam süre 6-7 saniye.

Bir de mahkemede 'Keşke ben ölseydim' diyor ama hepsi yalan. Suçunu hafifletmeye çalışıyor.