Acılı baba Cemil Kundakçı sessizliğini bozdu: "Ana-kız çok iyi rol yapıyor! Aleyna Kalaycı oğlumun ölümüne sebep oldu"
Oğlunu silahlı saldırıda kaybeden Cemil Kundakçı, sessizliğini bozdu. Mahkemede yaşananları anlatan Kundakçı, cinayet gecesine dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Baba Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu’na da kızgın olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Oğlum Kubilay, Aleyna’ya kardeşlik yaptı. Ama Aleyna oğlum için ‘ayakçı’ deyince ikinci kez vurulmuş gibi olduk!”
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- Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş olup Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep ediliyor.
- Alaattin Kadayıfçıoğlu, babasının korumalarını ve çakarlı aracını kullanarak Kubilay Kundakçı'nın bulunduğu araca yaklaşmış ve silahla ateş etmiştir.
- Olay öncesinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Canbay ile yeni sevgilisi Alaattin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle taraflar karşılaşmıştır.
- Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, Aleyna'nın olaydan sonra oğlunu sormayıp köpeğine bakılmasını istediğini ve müdahale etmediğini belirtmiştir.
- Mahkemede tanık Canbay'ın ilk ifadesinde müdahale etmediğini söylemesine rağmen duruşmada cenin pozisyonu alarak ayağıyla silaha müdahale etmiş olabileceğini ifade etmesi tartışma yaratmıştır.
İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma tamamlandı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun hâkim karşısına çıkmasının ardından, acılı baba Cemil Kundakçı oğlunun ölümüne giden süreci ve mahkemede yaşananları ilk kez anlattı.
GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan acılı baba, sanıkların organize şekilde suçtan kurtulmaya çalıştığını belirterek, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisini kışkırtarak oğlunun ölümüne sebep olduğunu ileri sürdü.
Olay gününü anlatan Cemil Kundakçı, eski sevgilisi Canbay ile ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'na bilgi verdiğini ve ikilinin birlikte plan yaptığını iddia etti. Baba Kundakçı şu ifadeleri kullandı:
Evladınız cinayete kurban gitti. İlk duruşma geçtiğimiz gün görüldü. Neler hissediyorsunuz?
Üç aydır ben ve eşim, uyku uyumuyoruz. Oğlumu en son arife gününden bir gün önce gördüm. Eve üç günlüğüne gelme planı vardı. Arifeden bir gün önce uçaktan iniyor, sonra eve geldi. Üstünü falan değiştirmiş. Sonra işyerime geldi, kapıda bir 10-15 saniye bir sarıldık. "Oğlum hayırdır, nereye?" diye sordum. "Baba işim var, arkadaşımda kalacağım. Yarın akşam gelirim" dedi. Canbay'la uzun zamandır arkadaştı. Canbay, Aleyna'yla çıkmaya başlayınca Aleyna'yla da tanışıyor Kubilay.
Keşke tanışmasaydı. Canbay'la abi-kardeş gibiydiler. Eve gidince, Canbay ile Aleyna'nın ayrıldığını öğreniyor. Bir iki gün önce de Aleyna'nın eşyalarını Canbay'ın evinden yeni sevgilisinin aracıyla gelip almışlar. Canbay bunu duyunca da ortak arkadaşları Yalçın'ın telefonundan Aleyna'yı arıyor. O da inkar etmiş.
ÇAKARLI ARAÇLA GELİYOR
Canbay, Kubilay ve Yalçın, Aleyna'nın olduğu stüdyoya geçiyorlar. Kubilay, Aleyna'yı arayıp 'Abla benim hatırımı kırma, görüşün' demiş. O da 'Yok annem kızıyor' demiş. Bu sırada stüdyoya girmek istiyorlar ama temizlikçi almıyor. Aleyna içeride o sırada. Kubilay'lar beklerken, Aleyna stüdyo sahibi Bertin'in arabasıyla oradan ayrılıyor. Yanlarından geçerek arabada kimler var diye bakıyorlar.
Canbay'lar bunu fark etmiyor. Aleyna, arabada Canbay'ı görmediğini iddia etti ancak onu görmemesi imkansız. Bertin ile Aleyna'nın annesinin evine gidiyorlar. Alaattin'e bilgi veriyorlar. Burada Yalçın ile Aleyna telefonda konuşuyor. Aleyna'nın annesi telefonu alıyor ve 'Herkes haddini bilecek. Sen ne demek istediğimi anladın' diyor.
Annesinin her şeyden haberi var yani. Sonra Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin, annesinin evine geliyor. Orada plan yapmışlar bence. Alaattin babasının korumalarını ve çakarlı aracını istiyor. Yolda Aleyna ile Alaattin çakarlı arabayla buluşuyorlar. Alaattinler çakarları açarak, ışıklarını bizimkilerin arabasının üzerine veriyorlar. İki tane korumayla beraber gayet rahat şekilde Alaattin arabaya doğru geliyor.
Arabaya bir metre kala silahını çekiyor, silah kurulu. Kubilay'ın şoför, Canbay'ın da yanında oturduğu arabanın Canbay'ın olduğu taraftan camına silahla tıklatıyor. Kapıyı açıyor, ateş ediyor ve geri çıkıyor. Silahı belinden çektikten sonra 3 saniyesi vurma süresi olmak kaydıyla toplam süre 6-7 saniye.
Bir de mahkemede 'Keşke ben ölseydim' diyor ama hepsi yalan. Suçunu hafifletmeye çalışıyor.
OĞLUMU DEĞİL KÖPEĞİNİ SORUYOR
Kubilay'ı vurduktan sonra da gayet rahat şekilde çakarlı arabaya biniyor. Kubilay dışarı çıkıyor, yere düşüyor. Görmesine rağmen rahatça biniyor arabasına. Aleyna da biniyor ve uzaklaşıyorlar. Kubilay'ın vurulmasıyla Aleyna'nın çığlığı da duyuluyor. Aleyna da görüyor olayı. Her şeyi görmesine rağmen ne müdahale ediyor ne ambulansı arıyor. Ve Bertin'e mesaj atıyor, oğlumu soracağına, 'Köpeğime iyi bak' diyor. Yakalanana kadar Kubilay'a ne olduğunu sormuyor. Kaçıyorlar. İzzet Yıldızhan'ı arıyor. Yıldızhan da Ankara'dan İstanbul'a gelip Alaattin'i farklı araçlarla farklı adreslere götürüyorlar. Yurtdışına kaçırma planını gerçekleştirmek için. Ancak yakalandı.
ONLARI GÖRÜNCE ÇOK KÖTÜ OLDUM!
Mahkemeye giderken sakin kalacağım diye kendime söz verdim ama onları orada görünce çok kötü oldum. Ben babayım, evladım öldürülmüş.
Bu şahıslar organize şekilde birbirini kurtarmaya çalışıyor. Aleyna 'Vuracağını bilmiyordum' diyerek Alaattin'e suç atıyor. Alaattin de 'Konuşmaya gitmiştim, bana müdahale oldu, silah kendiliğinden patladı' diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor.
ALEYNA, ALAATTİN'İ KIŞKIRTTI!
Aleyna'nın annesine dair neler söylemek istersiniz?
Aleyna, Canbay'dan mesajla ayrılmış. Yüz yüze bir konuşma yok. Kızın kafasında eski sevgilimi, yeni sevgilime söylerim gerekeni yapsın içgüdüsü devreye giriyor. Aleyna şımarık birisi, yeni sevgilisi üzerinden gövde gösterisi yapmak istedi. Alaattin'i kışkırttı ve arkasından onunla beraber oraya gitti. Alaattin'e silahı veren de o! Kubilay vurulduktan sonra 'Silahı göğsüme dayadım patlamadı' şeklinde açıklama yaptı. Neden? Çünkü silahta parmak izi var. Ondan dolayı bunu söylüyor.
MAHKEMEDEKI İFADESI GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Adliyede Canbay'a aile yakınlarınız 'Bizi sattın' diye tepki gösterdi. Neden böyle bir olay yaşandı?
Bu cümleyi ben söylemedim. Ben olaydan sonra Canbay'a, "Alaattin, Kubilay'a direkt ateş etti, sen ne yaptın peki? Herhangi bir müdahalede bulundun mu?" diye sordum. "Hayır. Hiçbir müdahale yapmadım. Arka koltukta oturan Yalçın'a doğru kaçırmaya çalıştım" dedi. Yalçın'a sordum, o da aynısını söyledi. Hatta Canbay'a "Bir müdahalen oldu mu can havliyle, emin misin?" diye tekrar tekrar sordum. O da "Kesinlikle müdahale etmedim" dedi. Mahkemede ise Canbay farklı bir açıklama yaptı. "Ben arabada hem Kubilay'ı hem de Yalçın'ı korumak için cenin pozisyonunu aldım" dedi. Şimdi bir kere bu pozisyonu 1.95 boyundaki bir insanın arabanın içine alması mümkün değil. Ön koltukta yani dar bir alanda Kubilay'a doğru bu pozisyonu alsa zaten oğlum değil kendi vurulurdu. "Cenin pozisyonunu alırken silaha ayağıyla müdahale etmiş olabilirim, hatırlamıyorum" diyor.
'Elle müdahale edildi' demiyor, çünkü Canbay'ın elinde barut izi çıkmamıştı. Alaattin, "Canbay tekmeyle bana müdahale etti, silaha çarptı. Silah nasıl patladı bilmiyorum" diyor. Yani Alaattin'in ifadesini destekler şekilde açıklama yapıyor Canbay...
Halbuki ben ona daha önce defalarca sormuştum. "Hiç müdahale etmedim" demişti. Zaten 1.95 boyundaki insanın ön koltukta ayağıyla silaha müdahale etmesi imkansız.
Ben yine de Canbay hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Zaten arabada Yalçın da vardı. O daha ilk ifadesinde Alaattin direkt ateş etti, silaha herhangi bir müdahale olmadı açıklamasını yapmıştı. Önümüzdeki duruşmada Yalçın'ın ifadesi önemli bir değer kazandı. O da Canbay gibi ifadeyi değiştirecek mi göreceğiz?
OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU
Aleyna Kalaycıoğlu'nun mahkemedeki size yönelik sözleri de haber oldu. Buna dair neler söylemek istersiniz?
Aleyna mahkemede konuşurken Kubilay'ın konusu olunca ağlamaklı şekilde, 'Cemil abicim' tarzında bir kelime aldı ağzına.
'Bana abi deme' diye tepki verdim. Yapmacıklar, anne-kız çok güzel rol yapıyorlar.
Aleyna müzik piyasasına girmek için Canbay ile sevgili oldu bana göre, onu kullandı. Kubilay da Aleyna'ya o kadar kardeşlik yaptı. Hasta kız kardeşini bile Kubilay sırtında merdivenlerden indiriyordu.
Bodrum'dan önce Aleyna'nın Fethiye'ye de konseri vardı. Kubilay onu konsere götürdü. Çok ilgilendi, ona kardeşlik yaptı. Ama Aleyna oğlum için 'ayakçı' kelimesini kullandı. Bunu duyunca ikinci kez vurulduk. Oğlumun iyi niyetli, yardımsever oluşunu kullandı demek ki... Aleyna, Canbay'la sevgiliyken bir açıklama yapmıştı. Demişti ki 'Ben bir sevgilimden ayrıldığım zaman bir sorun yaşarsam, onu yeni sevgilime bildiririm, gerekeni yapsın.' Kızın böyle bir psikopat yönü de var yani... Şimdi o sevgili konusundaki yaptığı açıklama Canbay'dan ayrılınca devreye girmiş ve bunu uygulayıp, oğlumun ölümüne sebep oldu.