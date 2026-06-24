Kartal’da kiracı dehşeti: Ev sahibini göğsünden bıçaklayıp kaçtı

61 yaşındaki Niyazi Tanyeli ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Kartal Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Niyazi Tanyeli ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçakladı.