Kartal’da kiracı dehşeti: Ev sahibini göğsünden bıçaklayıp kaçtı
İstanbul Kartal’da ev sahibi Niyazi Tanyeli ile kiracısı C.D. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine 25 yaşındaki C.D., 61 yaşındaki Tanyeli’yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanyeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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- Kartal Hürriyet Mahallesi'nde ev sahibi Niyazi Tanyeli ile kiracısı C.D. arasında çıkan tartışmada C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçakladı.
- 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Olay yerinden kaçan şüpheli C.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.
- Şüpheli C.D. gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
- Olayın ardından Tanyeli'nin bıçaklandıktan sonra yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Kartal Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, Niyazi Tanyeli ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçakladı.
AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırının ardından şüpheli C.D. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Niyazi Tanyeli'nin ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi yapılan Tanyeli, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Tanyeli'nin ölüm haberinin ardından polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu C.D., saldırıda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.
KAVGA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA
Öte yandan olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Niyazi Tanyeli'nin bıçaklandıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.