Kağıt toplayarak 3 çocuğunu okutan fedakar baba Adnan Aslan'ın gurur günü

Adana'da yaşayan Adnan Aslan, 8 yaşında babasını kaybetti . Okuma yazması olmayan annesinden öğrendiği 'Disiplin, azim ve kararlılık' ilkelerini kendi hayatına rehber edindi. Çocuklarının da aynı zorlukları çekmemesi için ömrünü sokaklardan kazandığı rızkına adadı.

Adnan aslan ve kızı Latife. (Fotoğraflar: Takvim)

Adana sıcağında babasına destek olmaya çalıştığını belirten Aslan, şunları söyledi: "Benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek ve her alın teri için ona minnettarım. Bugün eğitimimi KPSS'ye çalışarak devam ettiriyorum ama babamın yanına geldiğimde de hayata dair birçok şeyi görmek bana nasip oluyor." Fedakar baba Adnan Aslan ise yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı: Ben çocuklarımın sonuna kadar arkasındayım. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha çalışacağım ama pes etmeyeceğim. Bütün babalara mesajım budur: Mücadele edin, pes etmeyin.

Adnan Aslan 8 yaşında yetim kaldı. O günden beri kağıt toplayarak geçimini sağladı.

Kendi okuyamadı ama 3 çocuğunu okutmayı başardı. Kızı Latife ise üniversiteyi birincilikle tamamladı.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam