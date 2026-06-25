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Erzincan'da dehşet: Eski eşini ve yanındaki adamı pompalı tüfekle öldürdü

Erzincan merkez Barbaros Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen kan donduran olayda, 66 yaşındaki B.K., eski eşi 42 yaşındaki S.K. ile yanında bulunan 32 yaşındaki U.B.'yi bir apartman dairesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, cinayetin ardından kaçan şüpheli eski koca B.K. kısa süre sonra emniyet birimlerine giderek teslim oldu.

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Erzincan'da dehşet: Eski eşini ve yanındaki adamı pompalı tüfekle öldürdü
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  • Erzincan'ın Barbaros Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda S.K. (42) ve U.B. (32) isimli iki kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
  • Şüpheli B.K. (66) olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
  • Şüpheli B.K.'nın hayatını kaybeden S.K.'nin eski eşi olduğu belirlendi.
  • Mahalle sakinleri apartmandan gelen silah sesleri üzerine emniyet ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
  • Cenazeler otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan'da gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmandan gelen silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu hemen emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin dairede yaptığı incelemede iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, saldırıyı gerçekleştiren eski kocanın olaydan kısa süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

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İki kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. (Fotoğraflar AA ve İHA'ya aittir.)İki kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. (Fotoğraflar AA ve İHA'ya aittir.)

VATANDAŞLAR SİLAH SESLERİ ÜZERİNE İHBAR ETTİ

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Erzincan merkez Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmandan silah sesleri gelmesi ve bir kişinin olay yerinden uzaklaştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da dehşet: Eski eşini ve yanındaki adamı pompalı tüfekle öldürdü-3

Ekipler, apartmanın üçüncü katındaki dairede yaptıkları incelemede, S.K. (42) ile U.B. (32) isimli erkeğin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli B.K. (66), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Erzincan'da dehşet: Eski eşini ve yanındaki adamı pompalı tüfekle öldürdü-4

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından S.K. ile U.B.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli B.K.'nın, yaşamını yitiren S.K.'nin eski eşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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