Erzincan'da dehşet: Eski eşini ve yanındaki adamı pompalı tüfekle öldürdü

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Erzincan'ın Barbaros Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda S.K. (42) ve U.B. (32) isimli iki kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Şüpheli B.K. (66) olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüpheli B.K.'nın hayatını kaybeden S.K.'nin eski eşi olduğu belirlendi.

Mahalle sakinleri apartmandan gelen silah sesleri üzerine emniyet ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan'da gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmandan gelen silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu hemen emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekiplerin dairede yaptığı incelemede iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, saldırıyı gerçekleştiren eski kocanın olaydan kısa süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Eski eş vahşeti: Pompalı tüfekle iki can aldı

İki kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. (Fotoğraflar AA ve İHA'ya aittir.) VATANDAŞLAR SİLAH SESLERİ ÜZERİNE İHBAR ETTİ Olay, gece saat 00.30 sıralarında Erzincan merkez Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmandan silah sesleri gelmesi ve bir kişinin olay yerinden uzaklaştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.