Asıl hedefin saldırgan grupla maddi anlaşmazlık yaşayan Mahmut A. isimli kişi olduğunu ileri süren anne Torun, "Aralarında milyonlarca liralık bir alacak meselesi bulunduğu söyleniyordu. Saldırganlar Mahmut A.'yı sima olarak tanımıyormuş. Birileri saldırganları arayarak, 'Mahmut burada' diye haber vermiş. Oğlum ise tam bu sırada parka varmış. Saldırganlar hedefi ayırt etmeden ateş açınca kurşunlar ona da isabet etmiş." ifadelerini kullandı.

"ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİYOR"

Şerife Torun, mahkeme sürecinde özellikle Orçun K.'nın çelişkili ifadeler verdiğini öne sürerek, "Bir yandan olayla ilgisinin olmadığını söylüyor, diğer yandan kamera kayıtlarında görüldüğü belirtiliyor. Kiralanan araçta parmak izlerinin bulunabileceğini kabul ediyor ancak olayla bağlantısını reddediyor. Oğlum vurulduğunda kimse anında müdahalede bulunmamış. Oysa ki hastane olayın yaşandığı yere çok yakın. Arkadaşları neden sırtlarına alıp götürmediler? Neden ilk müdahaleyi yapmadılar? Aynı saldırıda yaralanan başka bir çocuk yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Benim oğluma ise kimse yetişemedi. Bugün tek isteğim adaletin yerini bulması." diyerek sözlerini tamamladı.

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