Kanlı pusunun perde arkası! Furkan Torun cinayetinde acılı anne konuştu: Oğlum hedef değildi | Çapkanlar suç örgütü bağlantısı
İstanbul Bağcılar'da 11 Mayıs 2024'te kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra arkadaşlarının yanına giden 26 yaşındaki Furkan Torun, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılırken, yıllardır adalet mücadelesi veren anne Şerife Torun saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Anne Torun, saldırganların "Çapkanlar" suç örgütüyle bağlantılı olduğunu öne sürerken, asıl hedefin oğlu olmadığını ve tek isteğinin adaletin sağlanması olduğunu söyledi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Bağcılar'da 11 Mayıs 2024'te parkta arkadaşlarıyla bulunan 26 yaşındaki Furkan Torun, silahlı saldırıda ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
- Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Abdulkadir K., Orçun K. ve Muhammet B. hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açıldı.
- Anne Şerife Torun, saldırganların Çapkanlar suç örgütüyle bağlantılı olduğunu ve oğlunun şüphelilerle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü.
- Asıl hedefin saldırgan grupla milyonlarca liralık maddi anlaşmazlık yaşayan Mahmut A. isimli kişi olduğu ancak saldırganların hedefi ayırt etmeden ateş açtığı iddia edildi.
- Anne Torun, mahkeme sürecinde özellikle Orçun K.'nın çelişkili ifadeler verdiğini belirterek adalet talebinde bulundu.
İstanbul Bağcılar'da 11 Mayıs 2024'te kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra parktaki arkadaşlarının yanına giden 26 yaşındaki Furkan Torun, dakikalar sonra düzenlenen silahlı saldırının ortasında kaldı.
Ağır yaralanan Torun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SALDIRININ PERDE ARKASI
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, olayla ilgili açılan davada yargılama sürerken, anne Şerife Torun saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
PARKTA KANLI PUSU
İddiaya göre, otomobille caddeye gelen bir grup şüpheli, Furkan Torun ve arkadaşlarının bulunduğu noktaya peş peşe ateş açtı.
Saldırıda ağır yaralanan Furkan Torun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Bayram K. ise hayati tehlikeyi atlattı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
3 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 25 yaşındaki Abdulkadir K. , 22 yaşındaki Orçun K. ve 22 yaşındaki Muhammet B. hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.
Yıllardır oğlunun faillerinin cezalandırılması için adalet mücadelesi veren anne Şerife Torun, saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ÇAPKANLAR SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI"
Anne Şerife Torun, saldırganların kamuoyunda "Çapkanlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı kişiler olduğunu öne sürerek, oğlunun şüphelilerle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.
Olay gününü anlatan anne Torun, "Oğlum parka gittiğinde arkadaşlarıyla tokalaşırken bir anda saldırı başlamış. Beyaz bir araçla gelen üç kişi doğrudan ateş açmış. Kurşunlardan biri arkadaşının midesine, biri oğlumun kalbine, diğeri de omurilik bölgesine isabet etmiş. Sırtından ve kolundan geçerek kalbine ulaşmış." dedi.
"HEDEF BAŞKASIYDI"
Asıl hedefin saldırgan grupla maddi anlaşmazlık yaşayan Mahmut A. isimli kişi olduğunu ileri süren anne Torun, "Aralarında milyonlarca liralık bir alacak meselesi bulunduğu söyleniyordu. Saldırganlar Mahmut A.'yı sima olarak tanımıyormuş. Birileri saldırganları arayarak, 'Mahmut burada' diye haber vermiş. Oğlum ise tam bu sırada parka varmış. Saldırganlar hedefi ayırt etmeden ateş açınca kurşunlar ona da isabet etmiş." ifadelerini kullandı.
"ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİYOR"
Şerife Torun, mahkeme sürecinde özellikle Orçun K.'nın çelişkili ifadeler verdiğini öne sürerek, "Bir yandan olayla ilgisinin olmadığını söylüyor, diğer yandan kamera kayıtlarında görüldüğü belirtiliyor. Kiralanan araçta parmak izlerinin bulunabileceğini kabul ediyor ancak olayla bağlantısını reddediyor. Oğlum vurulduğunda kimse anında müdahalede bulunmamış. Oysa ki hastane olayın yaşandığı yere çok yakın. Arkadaşları neden sırtlarına alıp götürmediler? Neden ilk müdahaleyi yapmadılar? Aynı saldırıda yaralanan başka bir çocuk yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata döndü. Benim oğluma ise kimse yetişemedi. Bugün tek isteğim adaletin yerini bulması." diyerek sözlerini tamamladı.