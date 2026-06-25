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Düzce'de milletvekilinin kullandığı araç kazaya karıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'de AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada milletvekili Öztürk ile oğlu hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de milletvekilinin kullandığı araç kazaya karıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'de AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, bir başka araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Video Oynatma İkonu AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, milletvekili ve oğlu yaralandı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, milletvekili ve oğlu yaralandı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)
OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU

Kaza, Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil paramparça olurken, sürücü Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Düzce'de milletvekilinin kullandığı araç kazaya karıştı: 1 ölü, 2 yaralı-3

MİLLETVEKİLİ VE OĞLU YARALANDI

Kazada Milletvekili Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de milletvekilinin kullandığı araç kazaya karıştı: 1 ölü, 2 yaralı-4

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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