Düzce'de milletvekilinin kullandığı araç kazaya karıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce'de AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil, bir başka araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, milletvekili ve oğlu yaralandı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.) OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU Kaza, Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyreden Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobil, kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı.

MİLLETVEKİLİ VE OĞLU YARALANDI

Kazada Milletvekili Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.