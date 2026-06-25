Çocuklara sosyal medya kalkanına CHP itirazı! Düzenleme AYM’ye taşındı
Dünyada çocukları dijital tehlikelerden korumak için sosyal medya kısıtlamaları peş peşe hayata geçirilirken CHP, Türkiye’deki 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini AYM’ye taşıdı. Çocukları zararlı içerik, siber zorbalık ve bağımlılık risklerinden korumayı hedefleyen düzenlemeye karşı çıkan CHP’nin hamlesi dikkat çekti.
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- CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan 7578 sayılı yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.
- Günaydın, düzenlemenin sosyal medyaya yüzde 90, oyun sitelerine yüzde 50 bant daraltması getirdiğini ve özgürlük alanını kısıtladığını savundu.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin çocukları dijital zorbalık ve zararlı içeriklerden korumak için hazırlandığını belirtti.
- Avustralya 16 yaş altı için sosyal medya yasağı getirirken, ABD'de Ohio eyaletinde ebeveyn onayı zorunluluğu uygulanmaya başlandı.
- Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası ile platformlara çocukları koruma yükümlülüğü getirdi ve hedefli reklam gösterimini yasakladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen 7578 sayılı düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. Günaydın'a TBMM Sağlık Komisyonu üyesi CHP milletvekilleri Serkan Sarı, Kayıhan Pala, Aylin Yaman ve Mühip Kanko da eşlik etti.
CHP'DEN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE İTİRAZ
Türkiye'de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlamayı hedefleyen düzenleme, çocukları dijital zorbalık, zararlı içerik, manipülasyon ve bağımlılık risklerinden koruma amacıyla hazırlandı.
Buna karşın CHP, düzenlemeyi "özgürlük alanını kısıtlama" ve "bant daraltma" başlıkları üzerinden AYM'ye taşıdı. Günaydın, düzenlemenin sosyal medya ve oyun platformları üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağını savundu.
DÜNYA ÖNLEM ALIRKEN CHP AYM'YE GİTTİ
Çocukların dijital platformlarda korunması artık yalnızca Türkiye'nin değil, birçok ülkenin gündeminde. Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında platformlara çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğü getirirken çocuklara hedefli reklam gösterilmesini de yasakladı.
Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya platformlarında hesap sahibi olmasını engellemeye dönük yaş sınırlaması yürürlüğe girdi. Platformlara, 16 yaş altı kullanıcıların hesap açmasını veya hesaplarını sürdürmesini önlemek için "makul adımlar" atma yükümlülüğü getirildi.
İngiltere'de de çevrim içi güvenlik düzenlemeleri kapsamında çocukların zararlı içeriklerden korunması için yaş kontrolü ve platform sorumlulukları sıkılaştırıldı.
ABD'de de dikkat çeken bir karar alındı. ABD 6. Temyiz Mahkemesi, Ohio eyaletinin 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya platformlarında ebeveyn onayı zorunluluğu getiren yasasının uygulanmasının önünü açtı. Meta, TikTok ve YouTube gibi büyük platformları temsil eden teknoloji lobisinin itirazı reddedilirken, karar eyaletlerin çocukları dijital risklere karşı koruma yetkisini güçlendiren önemli bir emsal olarak değerlendirildi.
Dünyada çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar hız kazanırken, birçok ülke yaş sınırı ve ebeveyn onayı gibi düzenlemeleri gündemine aldı.
|Ülke
|Yaş sınırı
|Durum
|Avustralya
|16 yaş altı
|Uygulamada
|İngiltere
|16 yaş altı
|Hazırlık aşamasında
|Türkiye
|15 yaş altı
|Yasalaştı, süreç ilerliyor
|Fransa
|15 yaş altı
|Yasama sürecinde
|Almanya
|16 yaş altı
|Tartışılıyor
CHP'NİN HEDEFİNDE 15 YAŞ ALTI DÜZENLEMESİ VAR
CHP'li Gökhan Günaydın, düzenlemenin sosyal medya ve oyun platformlarını doğrudan etkileyeceğini savundu.
Günaydın, "Sosyal medyaya yüzde 90'a kadar bant daraltması, oyun sitelerine yüzde 50'ye kadar bant daraltması getiriliyor. İçeriğin çıkartılması ve erişim engellemesi kolaylaştırılıyor. Böylece sosyal medyanın özgürlük alanı daha da kısıtlanıyor" dedi.
15 yaş altı düzenlemesine de karşı çıkan Günaydın, "15 yaşın altında çocukların sosyal medyaya girişi yasaklanıyor. Bunu sağlamak için de yüz tanıma sistemini içeren, tam olarak ne olduğu belli olmayan bir düzenleme getiriliyor" ifadelerini kullandı.
Günaydın, düzenlemenin "teknik değil, siyasal sonuçlar yaratabilecek" bir düzenleme olduğunu savunarak yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM'ye başvurduklarını söyledi.
BAKAN GÖKTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ SOSYAL MECRALARA ERİŞEMEYECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise düzenlemenin çocukları dijital mecralarda karşılaştıkları zorbalık ve zararlı içeriklerden korumak için hazırlandığını vurgulamıştı.
Göktaş, Türkiye'nin yaklaşık iki yıldır bu alanda çalıştığını belirterek, "Türkiye'de 15 yaş altında sosyal medya düzenlememizi Meclisimizin destekleriyle nisan ayında hayata geçirdik. Diğer yandan 15-18 yaş için de ayrıştırılmış içerik sunma yükümlülüğü getirdik sosyal medya platformlarına" demişti.
Yönetmelik sürecinin ardından uygulamanın başlayacağını belirten Göktaş, "Yönetmeliğimizden sonra da fiilen artık uygulamaya geçecek Türkiye'de. 15 yaş altındaki çocuklarımız sosyal mecralara erişemeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'NİN TUTUMU DİKKAT ÇEKTİ
Dijital platformlar çocuklar için artık daha sıkı denetlenirken, CHP'nin Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesine karşı AYM'ye gitmesi tartışma konusu oldu.
Düzenleme, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı zararlı içeriklere karşı koruma amacı taşırken; CHP ise bu adımı özgürlüklerin kısıtlanması olarak yorumladı.