Çocuklara sosyal medya kalkanına CHP itirazı! Düzenleme AYM’ye taşındı

Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası ile platformlara çocukları koruma yükümlülüğü getirdi ve hedefli reklam gösterimini yasakladı.

Avustralya 16 yaş altı için sosyal medya yasağı getirirken, ABD'de Ohio eyaletinde ebeveyn onayı zorunluluğu uygulanmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin çocukları dijital zorbalık ve zararlı içeriklerden korumak için hazırlandığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan 7578 sayılı yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen 7578 sayılı düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. Günaydın'a TBMM Sağlık Komisyonu üyesi CHP milletvekilleri Serkan Sarı, Kayıhan Pala, Aylin Yaman ve Mühip Kanko da eşlik etti.

Buna karşın CHP, düzenlemeyi "özgürlük alanını kısıtlama" ve "bant daraltma" başlıkları üzerinden AYM'ye taşıdı. Günaydın, düzenlemenin sosyal medya ve oyun platformları üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağını savundu.

DÜNYA ÖNLEM ALIRKEN CHP AYM'YE GİTTİ

Çocukların dijital platformlarda korunması artık yalnızca Türkiye'nin değil, birçok ülkenin gündeminde. Avrupa Birliği, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında platformlara çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğü getirirken çocuklara hedefli reklam gösterilmesini de yasakladı.

Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya platformlarında hesap sahibi olmasını engellemeye dönük yaş sınırlaması yürürlüğe girdi. Platformlara, 16 yaş altı kullanıcıların hesap açmasını veya hesaplarını sürdürmesini önlemek için "makul adımlar" atma yükümlülüğü getirildi.

İngiltere'de de çevrim içi güvenlik düzenlemeleri kapsamında çocukların zararlı içeriklerden korunması için yaş kontrolü ve platform sorumlulukları sıkılaştırıldı.

ABD'de de dikkat çeken bir karar alındı. ABD 6. Temyiz Mahkemesi, Ohio eyaletinin 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya platformlarında ebeveyn onayı zorunluluğu getiren yasasının uygulanmasının önünü açtı. Meta, TikTok ve YouTube gibi büyük platformları temsil eden teknoloji lobisinin itirazı reddedilirken, karar eyaletlerin çocukları dijital risklere karşı koruma yetkisini güçlendiren önemli bir emsal olarak değerlendirildi.

Dünyada çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar hız kazanırken, birçok ülke yaş sınırı ve ebeveyn onayı gibi düzenlemeleri gündemine aldı.

Ülke Yaş sınırı Durum Avustralya 16 yaş altı Uygulamada İngiltere 16 yaş altı Hazırlık aşamasında Türkiye 15 yaş altı Yasalaştı, süreç ilerliyor Fransa 15 yaş altı Yasama sürecinde Almanya 16 yaş altı Tartışılıyor

CHP'NİN HEDEFİNDE 15 YAŞ ALTI DÜZENLEMESİ VAR

CHP'li Gökhan Günaydın, düzenlemenin sosyal medya ve oyun platformlarını doğrudan etkileyeceğini savundu.

Günaydın, "Sosyal medyaya yüzde 90'a kadar bant daraltması, oyun sitelerine yüzde 50'ye kadar bant daraltması getiriliyor. İçeriğin çıkartılması ve erişim engellemesi kolaylaştırılıyor. Böylece sosyal medyanın özgürlük alanı daha da kısıtlanıyor" dedi.

15 yaş altı düzenlemesine de karşı çıkan Günaydın, "15 yaşın altında çocukların sosyal medyaya girişi yasaklanıyor. Bunu sağlamak için de yüz tanıma sistemini içeren, tam olarak ne olduğu belli olmayan bir düzenleme getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Günaydın, düzenlemenin "teknik değil, siyasal sonuçlar yaratabilecek" bir düzenleme olduğunu savunarak yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM'ye başvurduklarını söyledi.