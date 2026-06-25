Diyanet Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor: Başvurular açıldı
Yaz tatilini dini eğitimle değerlendirmek isteyen çocuklar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursları için kayıt süreci başladı. Türkiye genelindeki camiler ve Kur’an kurslarında gerçekleştirilecek eğitim programları, farklı yaş gruplarına özel içeriklerle öğrencileri ağırlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 230 bin öğrenci eğitim aldı.
Hızlı Özet Göster
- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
- Kurslara başvurular 13 Temmuz tarihine kadar il ve ilçe müftülükleri ile kurs merkezleri aracılığıyla alınacak.
- Eğitimler 4-6 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş olmak üzere üç farklı yaş grubuna özel programlarla verilecek.
- Kurslar yarım gün ve tam gün olmak üzere iki farklı eğitim seçeneği sunacak.
- Eğitimler yaz dönemi boyunca ülke genelindeki cami ve kurs merkezlerinde düzenlenecek.
Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Kur'an Kursları kapsamında çocuklar hem Kur'an-ı Kerim öğrenme hem de temel dini bilgiler edinme fırsatı bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre kurslar temmuz ayında başlayacak ve başvurular belirlenen tarihe kadar devam edecek. Öte yandan 4-6 yaş Kur'an kurslarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 230 bin öğrenci eğitim aldı.
230 bin öğrenci eğitim aldı
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 230 bin öğrenci eğitim aldı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim veren Kur'an kurslarının 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi.
Eğitimlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan müfredat kapsamında sertifikaya sahip Kur'an kursu öğreticileri görev yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut yaptığı açıklamada, bu yıl yetişkinlere yönelik hizmet veren Kur'an kurslarından 500 bini aşkın kişinin eğitim aldığını söyledi.
Çocuklara yönelik 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarından 230 bin öğrencinin eğitimini tamamladığını belirten Akbulut, 7-10 yaş Kur'an kurslarından da 130 bin çocuğun eğitim aldığını kaydetti.
Bu yıl uygulamaya konulan 11-14 yaş Kur'an kurslarından ise 30 bin öğrencinin eğitim aldığını aktaran Akbulut, Kur'an kurslarına yönelik ilginin artarak devam ettiğini vurguladı. Akbulut, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladıklarının altını çizerek, şimdi ise heyecanla yaz Kur'an kurslarını beklediklerini dile getirdi.
YAZ KUR'AN KURSLARI 6 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları programının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. İl ve ilçe müftülükleri koordinasyonunda gerçekleştirilecek eğitimler, yaz dönemi boyunca ülke genelindeki cami ve kurs merkezlerinde düzenlenecek.
BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Yaz Kur'an Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 13 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek. Veliler, ilgili müftülükler veya kurs merkezleri aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
FARKLI YAŞ GRUPLARINA ÖZEL PROGRAMLAR
Bu yıl da çeşitli yaş kategorilerine yönelik eğitim programları hazırlanırken, kurslarda 4-6 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarına özel içerikler sunulacak. Böylece öğrencilerin yaş seviyelerine uygun eğitim almaları hedefleniyor.
YARIM GÜN VE TAM GÜN SEÇENEKLERİ SUNULACAK
Kurs programları kapsamında ailelerin ihtiyaçlarına göre yarım gün ve tam gün eğitim seçenekleri de yer alacak. Öğrenciler yaz tatili boyunca hem dini eğitim alabilecek hem de sosyal ve manevi gelişimlerini destekleyecek etkinliklere katılma imkanı bulacak.
(AA, Takvim foto arşiv)
Omega blokajı Avrupa'yı kavurdu!
Kağıthane’de yeni evli kadının şüpheli ölümü