"Omega blokajı" Avrupa'yı kavurdu! 40 dereceyi aşacak: İngiltere'de kırmızı alarm verildi Belçika'da tren seferleri iptal edildi

Avrupa'da kavurucu sıcaklar YÜKSEK SICAK BASINCI AVRUPA'YI SICAĞA HAPSETTİ Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, AA muhabirine Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasını değerlendirdi. DEV BİR YÜKSEK BASINÇ OMEGA



Avrupa'nın üzerinde, Yunan harfi "Omega" şeklinde dev bir yüksek basınç sırtı kurulduğunu ve bu desene meteorolojide "omega blokajı" dendiğini belirten Kadıoğlu, bunun ortada güçlü bir sıcak sırtı, iki yanında ise alçak basınç merkezlerini tanımladığını anlattı. Kadıoğlu, bu yapının, hava sistemlerinin batıdan doğuya ilerlemesini kilitlediğini ve Avrupa'nın bu nedenle sıcak olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin de içinde olduğu doğu kanatta ise serin ve yağışlı havanın günlerce yerinde kaldığını aktardı.

Paris Avrupa'daki sıcak hava dalgasının anormal tarafta olduğunun altını çizen Kadıoğlu, şunları kaydetti: "Burada, 'klasik yaz sıcağı' ile 'blokaj kaynaklı sıcak hava dalgası' birbirinden farklı şeyler. Omega blokajında dev bir yüksek basınç sırtı Avrupa'ya kilitlenir, sırtın altında hava alçalır, gökyüzü açılır ve güneş yüzeyi aralıksız ısıtır. Sistemler ilerleyemediği için sıcak boşalmadan günlerce aynı yerde birikir. Bu kadar erken bir tarihte yani henüz hazirandayken ve bu kadar kuzeye, İskandinavya-Norveç hattına kadar sıcak havanın taşınması, mevsim normallerinin belirgin biçimde üzerinde bir durumdur. Yani sıradan bir yaz günü değil, blokajla pekişmiş anormal bir sıcak hava dalgası."

Paris Kadıoğlu, sıcak hava dalgalarının yaz mevsiminin doğal bir parçası olduğuna ve her yıl bölgelerde tekrarlanması nedeniyle dönemsel özellik taşıdığına işaret ederek, Avrupa'da etkili olan ısınmanın sadece mevsimsel değil, atmosferdeki blokaj ile beslendiğini bildirdi. Blokajın havayı yerinde tutması sonucu sıcağın normalden daha uzun sürdüğüne ve daha şiddetli hissedildiğine değinen Kadıoğlu, son yıllarda bu tür dalgaların sıklığı ve şiddetinin yükseliş eğiliminde olduğunu hatırlattı.

Avrupa'da kavurucu sıcaklar EN YÜKSEK RİSK BATI VE ORTA AVRUPA'DA Kadıoğlu, risk altındaki bölgeleri şöyle sıraladı: "En yüksek risk, Omega sırtının tam altında kalan Batı ve Orta Avrupa'daki Fransa, İspanya, Almanya, Benelüks ülkeleri, İngiltere ve ayrıca sıcak akışın kuzeye uzandığı İskandinavya ile Norveç. Bunun nedeni ise yüksek basınç sırtının altında hava alçalır, bulut oluşamaz ve güneş ışınımı engellenmeden yüzeyi ısıtır. Aynı zamanda güneyden bu bölgelere sıcak ve kuru hava pompalanır. Sistem hareketsiz olduğu için sıcaklık gün geçtikçe üst üste binerek kavurucu seviyelere ulaşır, kuraklık ve orman yangını riski de buna eşlik eder." TÜRKİYE SERİN VE YAĞIŞLI BÖLÜMDE YER ALIYOR Türkiye'nin sıcak hava dalgasının değil, blokajın doğu kanadındaki serin ve yağışlı oluğun içinde bulunduğuna ve 21-26 Haziran tarihlerinde Avrupa'daki sıcaktan paradoksal biçimde korunduğuna dikkati çeken Kadıoğlu, kuzeyli akımların sıcaklığı yer yer mevsim normallerinin altına çektiğini söyledi. Kadıoğlu, iç, kuzey ve doğu kesimlerde öğleden sonra gelişen yerel gök gürültülü sağanaklar, dolu, ani rüzgar ve özellikle Karadeniz'de sel ve su baskını riskinin öne çıktığı uyarısında bulundu. Kadıoğlu, oluğun, zaman zaman "kopuk alçağa" dönüşüp, Karadeniz çevresinde takılı kalması durumunda, aynı bölgelere üst üste yağış bırakarak taşkın riskini artırabileceğini belirterek, buna karşılık Ege-Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu'da daha sıcak ve kuru koşullar olduğunu hatırlattı. Kadıoğlu, 25-26 Haziran'dan sonra oluk zayıfladıkça sırtın sıcak tarafının batı ve güneyde ağır basacağını ve sıcaklıkların yeniden yükseleceğini söyledi.