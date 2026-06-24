Samsun Şehir Hastanesi hemşiresi Hilal Olgun, ralli pistlerinde kupa topluyor
Hemşire Hilal Olgun bir yandan şifa dağıtıyor, bir yandan da yolların tozunu attırıyor. Ralli pilotu olarak yarışlara katılıyor...
Giriş Tarihi:
Samsun Şehir Hastanesi'nde Hemodiyaliz Bölümü hemşiresi olarak görev Hilal Olgun, çocukluk yıllarından bu yana motor sporlarına ilgi duymaya başladı. 2020 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonlarında hakem olarak yer aldı. Olgun, yaklaşık 2 yıl boyunca yarışlarda görev yaptı. 2026 sezonunda ralli pilotu olarak direksiyon başına geçti. Copilotluk, otokros ve ralli kategorilerinde son 3 yılda 43 kupa kazandı.
Hilal Olgun, şunları söyledi: "Hemşirelik mesleği çok özveri ve dikkat gerektiren bir meslek. Ralli pilotluğu da tam konsantre olmanız gereken bir iş. Bu anlamda ben iki işi birbirine çok benzetiyorum. Aynı zamanda heyecanı ve adrenalini de çok seviyorum. Bu yüzden de ikisini bir arada yürütmek benim için hem gurur verici hem de ilham verici oluyor."
SONRAKİ HABER
Diyanet Yaz Kur’an kursları başlıyor!
ÖNCEKİ HABER
Kağıthane’de yeni evli kadının şüpheli ölümü
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam