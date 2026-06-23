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Diyanet Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor: Başvurular açıldı

Yaz tatilini dini eğitimle değerlendirmek isteyen çocuklar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursları için kayıt süreci başladı. Türkiye genelindeki camiler ve Kur’an kurslarında gerçekleştirilecek eğitim programları, farklı yaş gruplarına özel içeriklerle öğrencileri ağırlayacak.

Giriş Tarihi:
Diyanet Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor: Başvurular açıldı
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  • Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
  • Kurslara başvurular 13 Temmuz tarihine kadar il ve ilçe müftülükleri ile kurs merkezleri aracılığıyla alınacak.
  • Eğitimler 4-6 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş olmak üzere üç farklı yaş grubuna özel programlarla verilecek.
  • Kurslar yarım gün ve tam gün olmak üzere iki farklı eğitim seçeneği sunacak.
  • Eğitimler yaz dönemi boyunca ülke genelindeki cami ve kurs merkezlerinde düzenlenecek.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Kur'an Kursları kapsamında çocuklar hem Kur'an-ı Kerim öğrenme hem de temel dini bilgiler edinme fırsatı bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre kurslar temmuz ayında başlayacak ve başvurular belirlenen tarihe kadar devam edecek.

Diyanet Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor: Başvurular açıldı-2

YAZ KUR'AN KURSLARI 6 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları programının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. İl ve ilçe müftülükleri koordinasyonunda gerçekleştirilecek eğitimler, yaz dönemi boyunca ülke genelindeki cami ve kurs merkezlerinde düzenlenecek.

Diyanet Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor: Başvurular açıldı-3

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yaz Kur'an Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 13 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek. Veliler, ilgili müftülükler veya kurs merkezleri aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Diyanet Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor: Başvurular açıldı-4

FARKLI YAŞ GRUPLARINA ÖZEL PROGRAMLAR

Bu yıl da çeşitli yaş kategorilerine yönelik eğitim programları hazırlanırken, kurslarda 4-6 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarına özel içerikler sunulacak. Böylece öğrencilerin yaş seviyelerine uygun eğitim almaları hedefleniyor.

Diyanet Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor: Başvurular açıldı-5

YARIM GÜN VE TAM GÜN SEÇENEKLERİ SUNULACAK

Kurs programları kapsamında ailelerin ihtiyaçlarına göre yarım gün ve tam gün eğitim seçenekleri de yer alacak. Öğrenciler yaz tatili boyunca hem dini eğitim alabilecek hem de sosyal ve manevi gelişimlerini destekleyecek etkinliklere katılma imkanı bulacak.

(AA, Takvim foto arşiv)

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