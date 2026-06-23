Diyanet Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor: Başvurular açıldı

Kurslar yarım gün ve tam gün olmak üzere iki farklı eğitim seçeneği sunacak.

Eğitimler 4-6 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş olmak üzere üç farklı yaş grubuna özel programlarla verilecek.

Kurslara başvurular 13 Temmuz tarihine kadar il ve ilçe müftülükleri ile kurs merkezleri aracılığıyla alınacak.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Kur'an Kursları kapsamında çocuklar hem Kur'an-ı Kerim öğrenme hem de temel dini bilgiler edinme fırsatı bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre kurslar temmuz ayında başlayacak ve başvurular belirlenen tarihe kadar devam edecek.

YAZ KUR'AN KURSLARI 6 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları programının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. İl ve ilçe müftülükleri koordinasyonunda gerçekleştirilecek eğitimler, yaz dönemi boyunca ülke genelindeki cami ve kurs merkezlerinde düzenlenecek.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yaz Kur'an Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler için kayıt işlemleri başladı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 13 Temmuz tarihine kadar alınmaya devam edecek. Veliler, ilgili müftülükler veya kurs merkezleri aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

FARKLI YAŞ GRUPLARINA ÖZEL PROGRAMLAR

Bu yıl da çeşitli yaş kategorilerine yönelik eğitim programları hazırlanırken, kurslarda 4-6 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarına özel içerikler sunulacak. Böylece öğrencilerin yaş seviyelerine uygun eğitim almaları hedefleniyor.

YARIM GÜN VE TAM GÜN SEÇENEKLERİ SUNULACAK

Kurs programları kapsamında ailelerin ihtiyaçlarına göre yarım gün ve tam gün eğitim seçenekleri de yer alacak. Öğrenciler yaz tatili boyunca hem dini eğitim alabilecek hem de sosyal ve manevi gelişimlerini destekleyecek etkinliklere katılma imkanı bulacak.

(AA, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam