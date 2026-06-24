ATSO Başkanı Ali Bahar denize mi itildi? Eşinden dikkat çeken sözler

Sanıklar M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın denizde hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında konuşan eşi Şebnem Bahar, olayın sanıkların anlattığı şekilde gerçekleştiğine inanmadığını belirtti. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alındı.)

MOTOR PERVANELERİ ARASINDA HAYATINI KAYBETTİ

ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı beraberinde M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile birlikte kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren 3 kişi, sabah marinaya dönmek üzere hareket etti.

İddiaya göre Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir minderin denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi.