ATSO Başkanı Ali Bahar denize mi itildi? Eşinden dikkat çeken sözler
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Duruşmada konuşan eşi Şebnem Bahar, olayın sanıkların anlattığı şekilde gerçekleştiğine inanmadığını belirterek, Ali Bahar'ın yaşanan bir tartışma ve itiş kakış sonucu denize düşmüş olabileceğini öne sürdü. Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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- ATSO Başkanı Ali Bahar'ın 18 Temmuz 2024'te Kemer Marina'da tekne kazasında motor pervaneleri arasında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dava Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi.
- Sanıklar M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
- Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar duruşmada, eşinin tartışma sırasında yaşanan itiş kakış sonucu denize düştüğünü düşündüğünü ve olayın sanıkların anlattığı şekilde gerçekleştiğine inanmadığını belirtti.
- Mahkeme, dava dosyasının kasten öldürme suçunu oluşturabileceği ihtimali nedeniyle Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.
- Mahkeme heyeti sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın (55) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya devam edildi. Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar duruşmada söz alarak, "Şahsi kanaatim, Ali Bahar'ın tartışma sırasında yaşanan itiş kakış sonucu denize düştüğü yönündedir. Olayın sanıkların anlattığı şekilde gerçekleştiğine inanmıyorum" dedi.
MOTOR PERVANELERİ ARASINDA HAYATINI KAYBETTİ
ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı beraberinde M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile birlikte kendisine ait 'Alber' adlı tekneyle Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren 3 kişi, sabah marinaya dönmek üzere hareket etti.
İddiaya göre Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir minderin denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırladı. Ali Bahar'ın vücudunda 2.55 promil alkol ve anestezik ilaç lidokain maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi.
GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ
Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan kamu davası açıldı. Mahkeme, eylemin 'kasten öldürme' suçunu oluşturabileceği ihtimali ve bu suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle görevsizlik kararı vererek dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.
YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ
Bunun üzerine Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Tutuksuz yargılanan M.S.Ç. duruşmada huzura çıkarken, sanık Y.C.Ç. ikametinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olması nedeniyle SEGBİS ile bağlandı.
İlk celsede istenen İstanbul Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi raporu ve olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtlarının beklendiği belirtildi.
'YAŞANAN İTİŞ KAKIŞ SONUCU DENİZE DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ'
Duruşmada taleplerini dile getiren Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, "Sanık Y.C.Ç.'nin adli kontrol talebinin kaldırılmasını istemiyorum, yurt dışına kaçacağını düşünüyorum. Şahıs, bu olay yaşandıktan sonra Bodrum'a gitti, sağlık işlemlerinin hangi hastanede gerçekleştirildiğini öğrenmek istiyoruz, genelde Antalya'da olduğunu, şahsi kişisel işlerini burada yaptırdığını biliyoruz.
Ayrıca sanığın teknede madde kullandığını öğrendik, arkadaşlarına söylemiş. Madde kullanımının ardından taşkın hareketler sergilenebileceğini düşünüyoruz.
Şahsi kanaatim, Ali Bahar'ın tartışma sırasında yaşanan itiş kakış sonucu denize düştüğü yönündedir. Olayın sanıkların anlattığı şekilde gerçekleştiğine inanmıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.