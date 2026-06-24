Güvenin bedeli 9 yıl: IBAN ve şifrelerini arkadaşına teslim etti, ABD'de yakalanıp Türkiye'ye iade edildi

Çocukluk arkadaşı ve komşusuna banka hesabı ile şifrelerini veren Mustafa Tolun, adına kurulan sahte e-ticaret sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Alışveriş yapan mağdurların şikayeti üzerine Tolun hakkında "" suçlamasıyla çok sayıda dava açıldı. Yargılama sürecinde hakkında hapis cezaları verilen Mustafa Tolun, Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.Hakkında çıkarılan Interpol arama kararı kapsamında ABD emniyet güçlerince yakalanan Tolun, Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye iade edilerek cezaevine konuldu. Tolun, "" dedi.Uzmanlar, son dönemde artan bu tür mağduriyetlere karşı vatandaşları uyararak, banka hesabı, IBAN ve dijital şifrelerin "" dahi olsa hiçbir üçüncü şahısla kesinlikle paylaşılmaması gerektiğinin altını çiziyor.