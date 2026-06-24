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Güvenin bedeli 9 yıl: IBAN ve şifrelerini arkadaşına teslim etti, ABD'de yakalanıp Türkiye'ye iade edildi

Adana’da çocukluk arkadaşı ve komşusuna güvenerek banka hesabı ile IBAN bilgilerini veren Mustafa Tolun’un hayatı karardı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Güvenin bedeli 9 yıl: IBAN ve şifrelerini arkadaşına teslim etti, ABD'de yakalanıp Türkiye'ye iade edildi
Adına açılan sahte internet sitesi üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolun, kaçtığı ABD'de Interpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Olay, 2019 yılında Adana'da başladı. Mustafa Tolun, yakın çevresindeki çocukluk arkadaşı ve komşusunun talebi üzerine banka kartı, IBAN ve internet bankacılığı şifrelerini paylaştı. Ancak bu bilgiler kullanılarak Tolun adına bir e-ticaret sitesi kuruldu ve vatandaşlara sahte ürün satışı gerçekleştirildi.
Çocukluk arkadaşı ve komşusuna banka hesabı ile şifrelerini veren Mustafa Tolun, adına kurulan sahte e-ticaret sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.) Çocukluk arkadaşı ve komşusuna banka hesabı ile şifrelerini veren Mustafa Tolun, adına kurulan sahte e-ticaret sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

LÜTFEN YARDIM EDİN

Alışveriş yapan mağdurların şikayeti üzerine Tolun hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çok sayıda dava açıldı. Yargılama sürecinde hakkında hapis cezaları verilen Mustafa Tolun, Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.

Hakkında çıkarılan Interpol arama kararı kapsamında ABD emniyet güçlerince yakalanan Tolun, Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle Türkiye'ye iade edilerek cezaevine konuldu. Tolun, "Şu ana kadar karara bağlanan 3 ayrı dosyadan toplamda 9 yıl 4 ay hapis cezası aldım. yardım edin" dedi.

Uzmanlar, son dönemde artan bu tür mağduriyetlere karşı vatandaşları uyararak, banka hesabı, IBAN ve dijital şifrelerin "çocukluk arkadaşı veya komşu" dahi olsa hiçbir üçüncü şahısla kesinlikle paylaşılmaması gerektiğinin altını çiziyor.
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Güvenin bedeli 9 yıl: IBAN ve şifrelerini arkadaşına teslim etti, ABD'de yakalanıp Türkiye'ye iade edildi-3 Güvenin bedeli 9 yıl: IBAN ve şifrelerini arkadaşına teslim etti, ABD'de yakalanıp Türkiye'ye iade edildi-4 Güvenin bedeli 9 yıl: IBAN ve şifrelerini arkadaşına teslim etti, ABD'de yakalanıp Türkiye'ye iade edildi-5
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