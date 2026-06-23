Beyoğlu’nda "yol" kavgası: Boksörüm çeneni kırarım

İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında park halindeki otomobil sürücüsü ile iki motosikletli arasında tartışma çıktı.

Motosikletliler sürücünün yolu kapattığını iddia ederek tepki gösterdi ve tartışma kavgaya dönüştü.

Motosikletlilerden biri sürücüye küfür ederek 'Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım' sözleriyle tehdit etti.