Beyoğlu’nda "yol" kavgası: Boksörüm çeneni kırarım
İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki bir otomobil sürücüsü ile iki motosikletli arasında çıkan "yolu kapattın" tartışması, küfürlü ve tehditli kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmekte zorlandığı olayda, motosikletlilerden birinin sürücünün üzerine yürüyerek "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" dediği anlar araç kamerasına yansıdı.
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- İstanbul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında park halindeki otomobil sürücüsü ile iki motosikletli arasında tartışma çıktı.
- Motosikletliler sürücünün yolu kapattığını iddia ederek tepki gösterdi ve tartışma kavgaya dönüştü.
- Motosikletlilerden biri sürücüye küfür ederek 'Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım' sözleriyle tehdit etti.
- Çevredeki kişiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.
- Yaşanan tartışma ve tehdit anları araç kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki bir otomobil sürücüsü ile iki motosikletli arasında çıkan tartışma, kısa sürede küfürlü ve tehditli kavgaya dönüştü.
Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti.
Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
"BOKSÖRÜM ÇENENİ KIRARIM"
Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti.
Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.
OLAY ARAÇ KAMERASINDA
Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor.
Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor