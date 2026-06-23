Mecidiyeköy metrobüs durağında rezalet: Kadının gizlice fotoğraflarını çekti
Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda bir kadının fotoğraflarını gizlice çektiği öne sürülen şüpheli, durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalandı. Telefonunda kadına ait görüntülerin bulunduğu belirtilen şüpheli polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda bir kişi, istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti.
- Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti ve aralarında arbede yaşandı.
- Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
- Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede kadına ait fotoğraflar bulundu.
- Fotoğrafı çekilen kadın şüpheliden şikayetçi oldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şişli'de iddiaya göre bir kişi metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Şüpheli durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalandı.
KADININ FOTOĞRAFLARINI GİZLİCE ÇEKTİ
Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti.
Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.
POLİSE TESLİM EDİLDİ
Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.