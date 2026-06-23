Mecidiyeköy metrobüs durağında rezalet: Kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Fotoğrafı çekilen kadın şüpheliden şikayetçi oldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti ve aralarında arbede yaşandı.

Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda bir kişi, istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti.

Şişli'de iddiaya göre bir kişi metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Şüpheli durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalandı.

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam