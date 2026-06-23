D-100 Karayolu'nda itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı | Bölge dronla görüntülendi

Kaza sonrası yaşananlar drone ile havadan görüntülendi.

Kazada yaralanan 3 itfaiye eri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi; 3 itfaiye eri yaralandı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Celaliye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametini trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan kontrollü olarak sağladı.