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D-100 Karayolu'nda itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı | Bölge dronla görüntülendi

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yangın ihbarına giderken otomobile çarpıp devrilen itfaiye aracında bulunan 3 itfaiye eri yaralandı. Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, kaza sonrası bölgede yaşanan yoğunluk ve kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

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D-100 Karayolu'nda itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı | Bölge dronla görüntülendi
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  • Büyükçekmece D-100 Karayolu Celaliye mevkiinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı seyir halindeki otomobile çarparak devrildi.
  • Kazada yaralanan 3 itfaiye eri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
  • D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sağlandı.
  • Otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.
  • Kaza sonrası yaşananlar drone ile havadan görüntülendi.

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, kaza sonrası yaşananlar dronla havadan görüntülendi.

Video Oynatma İkonu Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi; 3 itfaiye eri yaralandı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır.)Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi; 3 itfaiye eri yaralandı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Celaliye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametini trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan kontrollü olarak sağladı.

D-100 Karayolu'nda itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı | Bölge dronla görüntülendi-3

Kazada yaralanan itfaiye erleri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunanların yara almadan atlattığı kaza sonrası yaşananlar dron ile havadan görüntülendi.

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