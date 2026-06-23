D-100 Karayolu'nda itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı | Bölge dronla görüntülendi
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yangın ihbarına giderken otomobile çarpıp devrilen itfaiye aracında bulunan 3 itfaiye eri yaralandı. Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, kaza sonrası bölgede yaşanan yoğunluk ve kurtarma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.
Hızlı Özet Göster
- Büyükçekmece D-100 Karayolu Celaliye mevkiinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı seyir halindeki otomobile çarparak devrildi.
- Kazada yaralanan 3 itfaiye eri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sağlandı.
- Otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.
- Kaza sonrası yaşananlar drone ile havadan görüntülendi.
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan 3 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, kaza sonrası yaşananlar dronla havadan görüntülendi.Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Celaliye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yangın ihbarına giden itfaiye aracı, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, D-100 Karayolu'nun Ankara istikametini trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan kontrollü olarak sağladı.
Kazada yaralanan itfaiye erleri Murat A., Dilşah T. ve Gencay G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde bulunanların yara almadan atlattığı kaza sonrası yaşananlar dron ile havadan görüntülendi.