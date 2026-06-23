Kapı gıcırtısı cinayetinde sanığın ifadesi ortaya çıktı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısının gıcırtısı nedeniyle çıkan tartışmada Osman Küçükgüzel, komşusu Ramazan Çalışkan'ı av tüfeğiyle öldürdü, eşi Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızını yaraladı.

Küçükgüzel ifadesinde yaklaşık 6 yıldır psikiyatri tedavisi gördüğünü ve ilaç kullandığını belirtti.

Sanık olay öncesi kapı sesi nedeniyle jandarmaya başvurduğunu, Karakol Komutanı'nın Ramazan Çalışkan'ı uyardığını ancak sorunun devam ettiğini söyledi.

Küçükgüzel olay günü kapı sesini tekrar duyunca komşusuna seslenmesi üzerine hakaret edildiğini iddia ederek av tüfeğiyle hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettiğini anlattı.

Osman Küçükgüzel olay sonrası jandarmaya teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısının gıcırtısı nedeniyle çıkan tartışmada komşusu Ramazan Çalışkan'ı av tüfeğiyle öldüren, eşi Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızının yaralanmasına neden olan Osman Küçükgüzel'in ifadesi ortaya çıktı. Küçükgüzel'in ifadesinde, yaklaşık 6 yıldır psikiyatri tedavisi gördüğünü ve ilaç kullandığını söylediği öğrenildi. Sanık, "Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" dedi.

"KAPI SESİ NEDENİYLE RAHATSIZ OLUYORDUM" Olaydan önce kapı sesi nedeniyle rahatsız olduğunu belirten Küçükgüzel, yaşadığı durumu jandarmaya da bildirdiğini anlattı. Küçükgüzel ifadesinde, "Olaydan 1 hafta önce karakola gidip, 'Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun' dedim. Bunun üzerine Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı ancak bu da çözüm olmadı. Daha sonra eve döndüm. Evime geldiğim sıralarda, Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti" ifadelerini kullandı.