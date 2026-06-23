Kapı gıcırtısı cinayetinde sanığın ifadesi ortaya çıktı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısının gıcırtısı nedeniyle çıkan tartışmada komşusunu öldüren Osman Küçükgüzel’in ifadesi ortaya çıktı. Küçükgüzel, “Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi” dedi.
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- Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısının gıcırtısı nedeniyle çıkan tartışmada Osman Küçükgüzel, komşusu Ramazan Çalışkan'ı av tüfeğiyle öldürdü, eşi Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızını yaraladı.
- Küçükgüzel ifadesinde yaklaşık 6 yıldır psikiyatri tedavisi gördüğünü ve ilaç kullandığını belirtti.
- Sanık olay öncesi kapı sesi nedeniyle jandarmaya başvurduğunu, Karakol Komutanı'nın Ramazan Çalışkan'ı uyardığını ancak sorunun devam ettiğini söyledi.
- Küçükgüzel olay günü kapı sesini tekrar duyunca komşusuna seslenmesi üzerine hakaret edildiğini iddia ederek av tüfeğiyle hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettiğini anlattı.
- Osman Küçükgüzel olay sonrası jandarmaya teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısının gıcırtısı nedeniyle çıkan tartışmada komşusu Ramazan Çalışkan'ı av tüfeğiyle öldüren, eşi Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızının yaralanmasına neden olan Osman Küçükgüzel'in ifadesi ortaya çıktı.
Küçükgüzel'in ifadesinde, yaklaşık 6 yıldır psikiyatri tedavisi gördüğünü ve ilaç kullandığını söylediği öğrenildi. Sanık, "Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" dedi.
"KAPI SESİ NEDENİYLE RAHATSIZ OLUYORDUM"
Olaydan önce kapı sesi nedeniyle rahatsız olduğunu belirten Küçükgüzel, yaşadığı durumu jandarmaya da bildirdiğini anlattı.
Küçükgüzel ifadesinde, "Olaydan 1 hafta önce karakola gidip, 'Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun' dedim. Bunun üzerine Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı ancak bu da çözüm olmadı. Daha sonra eve döndüm. Evime geldiğim sıralarda, Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti" ifadelerini kullandı.
"HEDEF GÖZETMEKSİZİN 2 EL ATEŞ ETTİM"
Olay günü saat 19.00 sıralarında dinlenmek istediği sırada kapı sesini tekrar duyduğunu öne süren Küçükgüzel, bunun üzerine komşusuna seslendiğini söyledi.
Küçükgüzel, "Daha dikkatli olmalarını, evde istirahat etmek istediğimi söyledim. Ramazan'ın eşi E.Ç., evinden bana hitaben hakaret edip, demir kapıyı bilinçli olarak ses çıkaracak şekilde kapattı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek onlara hakaret ettim ancak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra evde bulunan bana ait av tüfeğini alıp kendi evimin kapısının önüne çıkarak hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettim" dedi.
"PİŞMANIM"
İfadesinde pişman olduğunu belirten Küçükgüzel'in, "Böyle olsun istemezdim. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" dediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Çalışkan'ın oturduğu evin demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşusu Osman Küçükgüzel ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Küçükgüzel, av tüfeğiyle Ramazan Çalışkan'ın evinin önüne giderek burada Çalışkan'a, yanında bulunan eşi Emine Çalışkan'a ve çocuklarına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ramazan Çalışkan ile eşi Emine Çalışkan kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saçmaların isabet ettiği Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızı E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kendi evine giderek saklandığı belirlenen Osman Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükgüzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan Çalışkan ve eşinin bahçe kapısı önünde bulundukları sırada silah seslerinin duyulduğu, ardından çiftin yere yığıldığı anlar yer aldı. Olay sırasında çocukların panik içinde eve doğru kaçtığı görüldü.