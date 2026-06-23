Aileleri dijital tehditlere karşı koruyacak rehber yayımlandı! Takdim yazısı Başkan Erdoğan’dan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı" yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdim yazısıyla okuyucuya sunulan kitapta, dijital dünyanın çocuklar için sunduğu fırsatlar ve taşıdığı riskler aile merkezli bir yaklaşımla ele alındı.
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- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital ortamlardaki risklere karşı farkındalık artırmak amacıyla 'Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile' el kitabını yayımladı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı kitapta, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, kişisel veri ihlali ve dijital ebeveynlik konuları ele alındı.
- El kitabı, 'Yeni İletişim Teknolojileri Çağında Çocuk Olmak', 'Değişen Ebeveynlik Rolleri' ve 'Kamu Kuruluşlarının Sunduğu Hizmetler' olmak üzere üç ana bölümden oluştu.
- Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı', 2026-2035 dönemini ise 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan ettiklerini belirtti.
- Kitap, ailelere teknolojinin sunduğu fırsatlardan bilinçli yararlanma ve dijital dünyanın risklerine karşı dikkatli hareket etme konusunda rehberlik etmeyi hedefliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.
Başkanlık tarafından hazırlanan "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile" el kitabı yayımlandı.
Kitapta, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamlarda korunması ve ebeveynlere rehberlik edilmesi hedefleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TAKDİM YAZISINI KALEME ALDI
BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eserde, yeni iletişim teknolojilerinin aile yapısı üzerindeki etkileri kapsamlı bir bakış açısıyla ele alındı.
- Çalışmada, aile içi iletişimin önemine de dikkat çekildi.
- Dijital çağda çocuk olmak ele alındı
- El kitabı üç ana bölümden oluştu.
Kitapta, "Yeni İletişim Teknolojileri Çağında Çocuk Olmak", "Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimiyle Değişen Ebeveynlik Rolleri" ve "Yeni İletişim Teknolojileri ve Dijital Ebeveynlik Konusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sunduğu Hizmetler" başlıkları yer aldı.
Çalışma, teknolojinin sunduğu fırsatlardan bilinçli şekilde yararlanma ve dijital dünyanın risklerine karşı dikkatli hareket etme konusunda ailelere yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor.
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN SİBER ZORBALIĞA KADAR BİRÇOK BAŞLIK VAR
Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatların yanı sıra risk ve tehditlerine de dikkat çekilen çalışmada, pek çok güncel konu aile merkezli bir yaklaşımla ele alındı.
Kitapta öne çıkan başlıklar şöyle:
- Teknoloji bağımlılığı
- Siber zorbalık
- Kişisel veri ihlali
- Dijital okuryazarlık
- Dijital ebeveynlik
- Çocukların çevrim içi ortamlarda korunması
Aile içi iletişimin ve aile bireyleri arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar da kitapta değerlendirildi.
Eserde, teknolojik gelişmelerin aile hayatı üzerindeki etkileri ile bu süreçte ortaya çıkan güncel sorunlar tartışıldı.
"AİLE EN SAĞLAM SIĞINAK VE EN GÜVENLİ LİMANDIR"
Başkan Erdoğan, kitabın takdim yazısında ailenin medeniyet değerlerini nesilden nesle aktaran en kadim ve en güçlü müessese olduğunu belirtti.
Erdoğan, ailenin toplumsal yapının temelini oluşturduğunu ve toplumun özünü, cevherini meydana getirdiğini ifade etti.
İnsanın hayata dair kavramları ve duygusal değerleri ilk olarak aile ortamında öğrendiğini vurgulayan Erdoğan, merhamet, şefkat ve empatinin aile içinde kazanıldığına işaret etti.
Sevgi, saygı ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan ailenin, milli ve manevi değerlerin çocuklara öğretilmesinde de önemli bir role sahip olduğunu belirten Erdoğan, "İnsan için aile, kendini güvende hissettiği en sağlam sığınak ve en güvenli limandır." ifadesini kullandı.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM AİLEYİ DE ETKİLEDİ
Başkan Erdoğan, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatın birçok alanında önemli değişim ve dönüşümler yaşandığını aktardı.
Erdoğan, ailenin de bu dijital dönüşümlerden etkilendiğini kaydetti.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, değerlerimizi aşındıran düşüncelerden ve aile ile toplum yapımızı tehdit eden her türlü anlayıştan korumak, hepimizin ortak vazifesidir. Böyle bir dönemde aile kurumumuzu daha da güçlendirmek, nesillerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve toplumsal dayanışmamızı pekiştirmek amacıyla 2025'te ilan ettiğimiz 'Aile Yılı'nı büyük bir kararlılık ve heyecanla sürdürüyoruz."
"GÜÇLÜ BİREY, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM"
Aileyle ilgili 2025 yılında çok sayıda çalışmanın hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, aile politikalarının uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alındığını bildirdi.
Başkan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Aile politikalarının uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla 2026-2035 dönemini de Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda, 'güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum' anlayışıyla hareket ederek aile kurumunu korumaya, güçlendirmeye ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü bir toplumla el birliği içinde hayata geçireceğiz."
Başkan Erdoğan'ın takdim yazısında şu ifadeler yer aldı:
Aile, medeniyet değerlerimizi nesilden nesile aktaran, toplumsal yapımızın temelini oluşturan en kadim ve en güçlü müessesedir. Aile toplumun özünü, cevherini oluşturur. İnsan, hayata dair kavramları ve duygusal değerleri ilk olarak aile ortamında öğrenir.
Merhamet, şefkat ve empati aile içinde kazanılır. Sevgi, saygı ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan aile, aynı zamanda millî ve manevi değerlerimizin çocuklarımıza öğretilmesinde de önemli bir role sahiptir. İnsan için aile, kendini güvende hissettiği en sağlam sığınak ve en güvenli limandır.
Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatın birçok alanında önemli değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Aile de bu dijital dönüşümlerden etkilenmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, değerlerimizi aşındıran düşüncelerden ve aile ile toplum yapımızı tehdit eden her türlü anlayıştan korumak, hepimizin ortak vazifesidir.
Böyle bir dönemde aile kurumumuzu daha da güçlendirmek, nesillerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve toplumsal dayanışmamızı pekiştirmek amacıyla 2025'te ilan ettiğimiz Aile Yılı'nı büyük bir kararlılık ve heyecanla sürdürüyoruz. 2025 yılında aileyle ilgili çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik.
Aile politikalarının uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla 2026- 2035 dönemini de "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan ettik. Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında; Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum anlayışıyla hareket ederek aile kurumunu korumaya, güçlendirmeye ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü bir toplumla el birliği içinde hayata geçireceğiz.
Teknolojinin sahip olduğu risk ve tehditlere karşı toplumsal farkındalığın geliştirilmesi ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan bu kitap, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlara yer verirken, risk ve tehditlerine de dikkat çekmektedir.
Kitapta, aile içi iletişimin ve aile bireyleri arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik konulara yer verilmekte; teknolojik gelişmelerin aile hayatı üzerindeki etkileri ile bu süreçte ortaya çıkan güncel sorunlar da ele alınmaktadır. Eserin hazırlanmasında emeği geçen İletişim Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ediyorum.