Aileleri dijital tehditlere karşı koruyacak rehber yayımlandı! Takdim yazısı Başkan Erdoğan’dan

"GÜÇLÜ BİREY, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM"

Aileyle ilgili 2025 yılında çok sayıda çalışmanın hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, aile politikalarının uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alındığını bildirdi.

Başkan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile politikalarının uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla 2026-2035 dönemini de Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda, 'güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum' anlayışıyla hareket ederek aile kurumunu korumaya, güçlendirmeye ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü bir toplumla el birliği içinde hayata geçireceğiz."

Başkan Erdoğan'ın takdim yazısında şu ifadeler yer aldı:

Aile, medeniyet değerlerimizi nesilden nesile aktaran, toplumsal yapımızın temelini oluşturan en kadim ve en güçlü müessesedir. Aile toplumun özünü, cevherini oluşturur. İnsan, hayata dair kavramları ve duygusal değerleri ilk olarak aile ortamında öğrenir.

Merhamet, şefkat ve empati aile içinde kazanılır. Sevgi, saygı ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan aile, aynı zamanda millî ve manevi değerlerimizin çocuklarımıza öğretilmesinde de önemli bir role sahiptir. İnsan için aile, kendini güvende hissettiği en sağlam sığınak ve en güvenli limandır.

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatın birçok alanında önemli değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Aile de bu dijital dönüşümlerden etkilenmektedir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, değerlerimizi aşındıran düşüncelerden ve aile ile toplum yapımızı tehdit eden her türlü anlayıştan korumak, hepimizin ortak vazifesidir.

Böyle bir dönemde aile kurumumuzu daha da güçlendirmek, nesillerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve toplumsal dayanışmamızı pekiştirmek amacıyla 2025'te ilan ettiğimiz Aile Yılı'nı büyük bir kararlılık ve heyecanla sürdürüyoruz. 2025 yılında aileyle ilgili çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik.

Aile politikalarının uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla 2026- 2035 dönemini de "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan ettik. Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında; Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum anlayışıyla hareket ederek aile kurumunu korumaya, güçlendirmeye ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü bir toplumla el birliği içinde hayata geçireceğiz.

Teknolojinin sahip olduğu risk ve tehditlere karşı toplumsal farkındalığın geliştirilmesi ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan bu kitap, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlara yer verirken, risk ve tehditlerine de dikkat çekmektedir.

Kitapta, aile içi iletişimin ve aile bireyleri arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik konulara yer verilmekte; teknolojik gelişmelerin aile hayatı üzerindeki etkileri ile bu süreçte ortaya çıkan güncel sorunlar da ele alınmaktadır. Eserin hazırlanmasında emeği geçen İletişim Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ediyorum.