Ankara'da bir otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 kişi öldü

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma sürüyor.

Hayatını kaybedenler Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal olarak belirlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KONTROLDEN ÇIKTI PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI



Kaza, saat 01.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü.

Çarpma anı kamerada (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)



KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kontrolden çıktı kamyona çarptı.





İNCELEME BAŞLATILDI



Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam