Sarıyer'de metruk binada erkek cesedi bulundu | Soruşturma başlatıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Sarıyer'de kaybolan kedisini arayan bir kadın, Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki metruk binada erkek cesedi buldu.

Kadın hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde cesedin bir erkeğe ait olduğu ve çürümeye başladığı tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kaybolan kedisini arayan bir kadın, metruk binada erkek cesedi buldu. OLAY YERİNE EMNİYET EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Olay, saat 13.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaybolan kedisini çevrede arayan kadın, bir süre sonra bölgedeki metruk binaya girdi. Kadın, bina içerisinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İstanbul Sarıyer'de kaybolan kedisini arayan bir kadın, Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki metruk binada erkek cesedi buldu.(Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.) İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin bir erkeğe ait olduğu ve çürümeye başladığı tespit edildi.