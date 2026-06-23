Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Erzincan’da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti. Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
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- Erzincan'ın Ulalar Mahallesi'nde evinde çıkan yangında 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan D. hayatını kaybetti.
- İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
- Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
- Müstakil ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
- Cenaze savcılık incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erzincan'da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Turan D'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, Sabri Turan D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam