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Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Bakanlık ve OGM'den yangın alarmı: Bedeli çok ağır olur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran Salı günü için yayımladığı hava raporunda Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile bazı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde sağanak yağış görüleceğini bildirdi. Yapılan değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu’da saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar ve toz taşınımına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, yüksek sıcaklık ve yangın riskine karşı ormanlarda ateş yakmama ve dikkatli olma çağrısında bulundu.

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Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Bakanlık ve OGM'den yangın alarmı: Bedeli çok ağır olur
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  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Van'ın kuzey ve doğu kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
  • Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden 40-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
  • Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımının etkili olacağı bildirildi.
  • Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, yüksek sıcaklık ve yangın riskine karşı ormanlarda ateş yakmama ve dikkatli olma çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK

Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenirken, bölge genelinde toz taşınımının etkili olacağı bildirildi.

Toz taşınımı (Haberin fotoğrafları AA ve sosyal medyadan alınmıştır) Toz taşınımı (Haberin fotoğrafları AA ve sosyal medyadan alınmıştır)

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına bekleniyor.Fırtına bekleniyor.

Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den günlük hava durumu raporuMeteoroloji'den günlük hava durumu raporu

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den günlük hava durumu raporuMeteoroloji'den günlük hava durumu raporu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den günlük hava durumu raporuMeteoroloji'den günlük hava durumu raporu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzeY ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den günlük hava durumu raporuMeteoroloji'den günlük hava durumu raporu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu

OGM'den paylaşım OGM'den paylaşım


YANGIN UYARISI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından artan sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu.

OGM orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. OGM orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

OGM'den yapılan açıklamada, "Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin yangın riskini artırdığı bu günlerde en büyük gücümüz: "Dikkat ve Tedbir." Ormanlarımızda ateş yakmayalım, çöplerimizi geride bırakarak Yeşil Vatan'ımızı riske atmayalım." ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaşımıTarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaşımı

"ÇOK AĞIR BEDELLERİ VAR"

Tarım ve Orman Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımızı tehlikeye atan hiçbir eyleme tavizimiz yok. İster bir anlık dikkatsizlik, ister kasıt olsun; ormanlarımıza zarar vermenin kanunlarımızda çok ağır bedelleri var. Lütfen kurallara uyalım, Yeşil Vatan'ımızı koruyalım." ifadeleriyle yaptırımlara dikkat çekti.

Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Bakanlık ve OGM'den yangın alarmı: Bedeli çok ağır olur-11

Suç / FiilAçıklamaCeza
Ateşle ilgili ihmallerİzin verilen yerler dışında ateş yakmak veya yakılan ateşi tamamen söndürmeden terk etmek1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası
Çöp ve izmarit bırakmakOrmanlara sönmemiş sigara izmariti veya yangına yol açabilecek atıklar bırakmak1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası
Anız yakmakOrmana 4 km mesafede veya ilgili kanun kapsamındaki köy sınırları içinde anız/bitki örtüsü yakmak1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası
İhmal sonucu yangına sebep olmakDikkatsizlik veya ihmal nedeniyle orman yangınına neden olmak3 yıldan 10 yıla kadar hapis
Kasten orman yakmakBilerek ve isteyerek orman yangını çıkarmak10 yıldan az olmamak üzere hapis + 1.000–10.000 gün adli para cezası
Örgüt faaliyeti kapsamında orman yakmakBir örgütün faaliyeti kapsamında orman yangını çıkarmakMüebbet hapis + 20.000–25.000 gün adli para cezası
Ölüm veya yaralanmaya neden olmakYangın sonucunda ölüm veya yaralanma meydana gelmesiBu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır

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