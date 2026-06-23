Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı! Bakanlık ve OGM'den yangın alarmı: Bedeli çok ağır olur

Meteoroloji'den günlük hava durumu raporu BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den günlük hava durumu raporu İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den günlük hava durumu raporu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzeY ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den günlük hava durumu raporu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu