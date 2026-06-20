Sözcü TV’de başörtüsü hazımsızlığı: Çocukların sevincini hedef aldı

YÜZLERİN BUZLANDIĞINI SÖYLEDİ Yayında çocukların yüzlerinin ekranda buzlandığını belirten Fıstıkoğlu, bunun kendi yayıncı refleksleriyle yapıldığını söyledi. Fıstıkoğlu, "Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Yani yayıncı refleksi göstererek biz bu kız çocuklarının, hani reşit değiller ya, böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünü görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler ya, o buzlu cam efekti verilen teknolojiyi biz kullandık" dedi.

BUZLAMA SAVUNMASI YAPTI AMA HEDEF ALMAKTAN GERİ DURMADI Fıstıkoğlu, yayında orijinal görüntülerde kız çocuklarının yüzlerinin açık şekilde yer aldığını söyledi. Ancak çocukların mahremiyetine ilişkin bu açıklamasının ardından, törene katılan çocukları ve ailelerin dini hassasiyetlerini hedef alan sözlerini sürdürmesi dikkat çekti. Canlı yayında hem görüntülerin buzlandığını anlatan hem de tesettür programını "propaganda" ve "istismar" sözleriyle hedef alan Fıstıkoğlu, "Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir" ifadelerini kullandı.