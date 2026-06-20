Sözcü TV’de başörtüsü hazımsızlığı: Çocukların sevincini hedef aldı
Batman’da kız çocuklarının aileleriyle birlikte yaşadığı tesettür sevinci, Sözcü TV ekranlarında skandal sözlerle hedef alındı. Simge Fıstıkoğlu’nun törendeki görüntüler için “normalleştiremem”, çocuklar için ise “propaganda” ve “istismar” ifadelerini kullanması tepki çekti. Canlı yayındaki çıkış, başörtüsüne yönelik tahammülsüzlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.
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- Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Batman'da düzenlenen tesettür programına yüzlerce kız çocuğu aileleriyle birlikte katıldı.
- Sözcü TV'de gazeteci Simge Fıstıkoğlu, programa ilişkin canlı yayında 'propaganda' ve 'istismar' ifadelerini kullandı.
- Fıstıkoğlu, programdaki görüntüleri 'normalleştiremem' diyerek etkinliği eleştirdi.
- Fıstıkoğlu, yayında çocukların yüzlerini mahremiyet gerekçesiyle buzlu cam efektiyle gösterdiklerini açıkladı.
- Fıstıkoğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti ve 28 Şubat zihniyetine benzetildi.
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Batman'da düzenlenen "Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne" programı, yüzlerce kız çocuğunun katılımıyla gerçekleştirildi.
SÖZCÜ TV SUNUCULARI TESETTÜR TÖRENİNİ HEDEF ALDI!— Takvim (@takvim) June 20, 2026
🔴 Sözcü TV sunucusu Simge Fıstıkoğlu, Batman'da "Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne" programını hedef aldı:
"Şu görüntüleri normalleştiremem. Öfkeliyim. Konuşursam başım belaya girer" pic.twitter.com/8WSPyT0CJ3
Programda kız çocukları, ailelerinin de eşlik ettiği törende tesettüre ilk adımı attı. Ancak fondaş Sözcü TV ekranlarında yapılan yorumlar, etkinlikten çok çocukların dini değerleri ve ailelerin tercihi üzerinden hedef alınmasıyla tepki çekti.
SÖZCÜ TV EKRANLARINDA TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Gazeteci Simge Fıstıkoğlu, canlı yayında Batman'daki tesettür törenine ilişkin skandal değerlendirmelerde bulundu. Fıstıkoğlu, programdaki görüntüler için "normalleştiremem" ifadesini kullanarak etkinliği hedef aldı.
Fıstıkoğlu, yayında şu sözleri kullandı:
"9 değil 99 kere düşünsem şu görüntüleri normalleştiremem. Yani vitrin benzetmesine mi öfkelensem? Çocukların böyle bir propagandaya alet edilmesine mi üzülsem? Açık açık sosyal medyada yüzlerinin gösterilmesine mi? İstismar edilmelerine mi üzülsem?"
ÇOCUKLARIN SEVİNCİNE PROPAGANDA İMASI
Fıstıkoğlu'nun, aileleriyle birlikte programa katılan çocuklar için "propaganda" ve "istismar" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Fıstıkoğlu'nun sözleri, tesettüre yönelik tahammülsüzlüğü bir kez daha gözler önüne sererken, canlı yayındaki bu çıkış 28 Şubat zihniyetini hatırlattı.
YÜZLERİN BUZLANDIĞINI SÖYLEDİ
Yayında çocukların yüzlerinin ekranda buzlandığını belirten Fıstıkoğlu, bunun kendi yayıncı refleksleriyle yapıldığını söyledi.
Fıstıkoğlu, "Burada ekranda gördüğünüz o buzlu cam görüntüsü bizim yaptığımız bir görüntü. Yani yayıncı refleksi göstererek biz bu kız çocuklarının, hani reşit değiller ya, böyle bir görüntünün içerisinde milyonlarca kişinin onların yüzünü görmesini isteyip istemedikleri konusunda bir fikir beyan edemezler ya, o buzlu cam efekti verilen teknolojiyi biz kullandık" dedi.
BUZLAMA SAVUNMASI YAPTI AMA HEDEF ALMAKTAN GERİ DURMADI
Fıstıkoğlu, yayında orijinal görüntülerde kız çocuklarının yüzlerinin açık şekilde yer aldığını söyledi. Ancak çocukların mahremiyetine ilişkin bu açıklamasının ardından, törene katılan çocukları ve ailelerin dini hassasiyetlerini hedef alan sözlerini sürdürmesi dikkat çekti.
Canlı yayında hem görüntülerin buzlandığını anlatan hem de tesettür programını "propaganda" ve "istismar" sözleriyle hedef alan Fıstıkoğlu, "Yoksa orijinalinde videonun bütün bu kız çocuklarının yüzleri açık seçik görülebiliyor. Yani ben konuşursam başım belaya girebilir, kanalın başı belaya girebilir" ifadelerini kullandı.
TESETTÜR TÖRENİNE TAHAMMÜLSÜZLÜK TEPKİSİ
Batman'daki programda kız çocuklarının aileleriyle birlikte yaşadığı sevinç, Sözcü TV ekranlarında adeta hedef haline getirildi. Fıstıkoğlu'nun çocukların dini değerlerle buluşmasını "propaganda" sözleriyle nitelendirmesi tepki çekti. Törene katılan çocukların mutluluğu ve ailelerin heyecanı yerine etkinliğin bu ifadelerle gündeme taşınması, sosyal medyada da eleştirilerin odağı oldu.
CANLI YAYINDA HEDEF ALDI
Sözcü TV'deki yayında kullanılan ifadeler, başörtüsü ve tesettür konusunda yıllardır sürdürülen ayrımcı söylemleri yeniden akıllara getirdi. Kamuoyunda tepki çeken konuşma, başörtüsü ve tesettür konusunda yıllar önce toplum hafızasına kazınan 28 Şubat zihniyetinin yeniden hortladığı yorumlarına yol açtı.