Başakşehir'deki kadın cinayetinde kan donduran itiraf: Ölmeyince iple boğdum

Tişörtünü çıkarması istenen şüphelinin vücudunda arbede sırasında oluştuğu değerlendirilen izler tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin de gösterilmesinin ardından Vedat Ç.'nin ifadesi değişti ve cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Vedat Ç., sorulara net yanıt vermedi. Ancak sorgu sırasında polis ekipleri şüphelinin boynunda ve sırtında dikkat çeken izler fark etti.

CİNAYETİ AYRINTILARIYLA ANLATTI

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, Sultan Çağhan ile daha önce aynı tekstil firmasında çalıştıklarını ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu söylediği belirtildi.

Vedat Ç.'nin ifadesinde, "Aynı tekstilde çalışıyorduk, orada tanıştık. Sonra benim hayatıma birisi girdi ve o kişiyle evlenecektik. Ben de bu durumdan rahatsız olunca aynı yerde çalıştığımız firmadan ayrılıp börekçide çalışmaya başladım. Sultan ayın 18'inde ısrarla beni aradı ve son kez benimle görüşmek istedi" dediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesine göre ikili, Sazlıdere mevkiinde buluştu. Burada çıkan tartışmanın büyüdüğünü öne süren Vedat Ç., "Çıkan arbede esnasında olay yerinde elime geçirdiğim taşla Sultan'ın başına vurdum. Ölmeyince olay yerinde elime geçirdiğim bir iple boğdum" dedi.

İfadesinde ayrıca, olayın ardından konuşmaları sildiğini, kadının çantası ve eşyalarını yakındaki kanala attığını, cesedin üzerini ise çalılarla örttüğünü anlattığı belirtildi.