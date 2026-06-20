Başakşehir'deki kadın cinayetinde kan donduran itiraf: Ölmeyince iple boğdum
Başakşehir’de boş arazide öldürülmüş halde bulunan 34 yaşındaki Sultan Çağhan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Vedat Ç., önce suçlamaları reddetti ancak boynundaki arbede izleri ve güvenlik kamerası kayıtlarının ardından cinayeti itiraf etti.
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- İstanbul Başakşehir'de 34 yaşındaki Sultan Çağhan, 18 Haziran'da iş çıkışı kaybolmuş ve boş arazide kafasına taşla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştur.
- Eski iş arkadaşı Vedat Ç., güvenlik kamerası görüntüleri ve vücudundaki arbede izleri sonrası cinayeti itiraf etmiştir.
- Şüpheli ifadesinde, aralarında gönül ilişkisi olduğunu ve son görüşme talebinin ardından Sazlıdere'de çıkan tartışmada Sultan Çağhan'ı taşla vurup iple boğduğunu söylemiştir.
- Vedat Ç., olayın ardından konuşmaları sildiğini, kadının çantasını kanala attığını ve cesedi çalılarla örttüğünü belirtmiştir.
- Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, Sultan Çağhan'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştır.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde boş arazide kafasına taşla vurularak öldürülmüş halde bulunan 34 yaşındaki Sultan Çağhan cinayetine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Vedat Ç., emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul etti. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EVİNE DÖNMEYİNCE AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI
Tekstil sektöründe çalışan Sultan Çağhan, 18 Haziran'da mesai bitiminin ardından evine dönmedi. Ertesi gün de kendisinden haber alamayan ailesi polise başvurarak kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kadının çevresini ve son görüştüğü kişileri araştırdı. Yapılan incelemelerde Çağhan'ın, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı Vedat Ç. ile görüştüğü belirlendi.
KAMERALAR SON BULUŞMAYI ORTAYA ÇIKARDI
Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu Sultan Çağhan'ın kaybolmadan önce Vedat Ç.'nin aracına bindiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışma derinleştirilirken, şüpheli çalıştığı börekçide gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında elde edilen görüntülerde, Sultan Çağhan'ın Vedat Ç. ile buluşmadan önce bir markete girerek alışveriş yaptığı ve ardından görüşmeye gittiği görüldü.
BOYNUNDAKİ İZLER ELE VERDİ
Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Vedat Ç., sorulara net yanıt vermedi. Ancak sorgu sırasında polis ekipleri şüphelinin boynunda ve sırtında dikkat çeken izler fark etti.
Tişörtünü çıkarması istenen şüphelinin vücudunda arbede sırasında oluştuğu değerlendirilen izler tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin de gösterilmesinin ardından Vedat Ç.'nin ifadesi değişti ve cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
CİNAYETİ AYRINTILARIYLA ANLATTI
Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, Sultan Çağhan ile daha önce aynı tekstil firmasında çalıştıklarını ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu söylediği belirtildi.
Vedat Ç.'nin ifadesinde, "Aynı tekstilde çalışıyorduk, orada tanıştık. Sonra benim hayatıma birisi girdi ve o kişiyle evlenecektik. Ben de bu durumdan rahatsız olunca aynı yerde çalıştığımız firmadan ayrılıp börekçide çalışmaya başladım. Sultan ayın 18'inde ısrarla beni aradı ve son kez benimle görüşmek istedi" dediği öğrenildi.
Şüphelinin ifadesine göre ikili, Sazlıdere mevkiinde buluştu. Burada çıkan tartışmanın büyüdüğünü öne süren Vedat Ç., "Çıkan arbede esnasında olay yerinde elime geçirdiğim taşla Sultan'ın başına vurdum. Ölmeyince olay yerinde elime geçirdiğim bir iple boğdum" dedi.
İfadesinde ayrıca, olayın ardından konuşmaları sildiğini, kadının çantası ve eşyalarını yakındaki kanala attığını, cesedin üzerini ise çalılarla örttüğünü anlattığı belirtildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Vedat Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye götürülürken ağladığı görüldü.
Öte yandan Sultan Çağhan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.