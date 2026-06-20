Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu
İstanbul Çatalca’daki Ormanlı Sahili’nde vatandaşların fark ettiği ve mühimmata benzediği değerlendirilen cisim paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, cisim incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Ormanlı Sahili'nde vatandaşlar tarafından mühimmata benzeyen şüpheli bir cisim bulundu.
- Sahilde bulunan vatandaşlar şüpheli cismi fark edince durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
- Sahil güvenlik ekipleri Ormanlı Sahili'ne sevk edildi ve şüpheli cisim muhafaza altına alındı.
- Cismin türü ve niteliğinin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.
- Bölgede olası risklere karşı güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Ormanlı Sahili'nde kıyıda mühimmata benzeyen bir cismin bulunması paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan vatandaşlar deniz kenarında şüpheli bir cisim fark etti. Mühimmat olabileceği değerlendirilen cismi görenler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine Ormanlı Sahili'ne sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, sahilde bulunan şüpheli cisim muhafaza altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Mühimmat olduğu değerlendirilen cismin türünün ve niteliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından götürülen cism yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam