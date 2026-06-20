Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu

Cismin türü ve niteliğinin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.

Sahil güvenlik ekipleri Ormanlı Sahili'ne sevk edildi ve şüpheli cisim muhafaza altına alındı.

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Ormanlı Sahili'nde vatandaşlar tarafından mühimmata benzeyen şüpheli bir cisim bulundu.

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Ormanlı Sahili'nde kıyıda mühimmata benzeyen bir cismin bulunması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan vatandaşlar deniz kenarında şüpheli bir cisim fark etti. Mühimmat olabileceği değerlendirilen cismi görenler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.