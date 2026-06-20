TEM Otoyolu Edirne gişelerinde feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın iskeletini koruyacaklarını ve sadece Felipe Augusto ile Christ Oulai'yi gönderebileceklerini belirtti.

Trabzonspor yönetimi, Nwaiwu için teklifin 30-35 milyon euro seviyesine çıkması halinde pazarlıklara başlayacak.

Fulham, Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu için 20 milyon euroluk teklif yaptı ancak bu teklif reddedildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Erol Kalaycı'ya sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken tır sürücüsü M.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam