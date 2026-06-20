TEM Otoyolu Edirne gişelerinde feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
TEM Otoyolu Edirne gişelerine 3 kilometre kala meydana gelen feci trafik kazasında, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde duran M.Y. yönetimindeki 22 ADA 190 plakalı tıra arkadan çarpan 34 HCK 443 plakalı otomobilin sürücüsü Erol Kalaycı hayatını kaybetti. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla çıkarılarak olay yerinde kalp masajı yapılan Kalaycı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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- Fulham, Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu için 20 milyon euroluk teklif yaptı ancak bu teklif reddedildi.
- Trabzonspor yönetimi, Nwaiwu için teklifin 30-35 milyon euro seviyesine çıkması halinde pazarlıklara başlayacak.
- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın iskeletini koruyacaklarını ve sadece Felipe Augusto ile Christ Oulai'yi gönderebileceklerini belirtti.
- 22 yaşındaki Nwaiwu, geçen sezon devre arasında Trabzonspor'a katılmış ve başarılı performans göstermişti.
- Nwaiwu'nun Trabzonspor ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
Edirne gişelerine yaklaşık 3 kilometre kala yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
TEM OTOYOLU MEVKİİNDE KAZA
Kaza, TEM Otoyolu Edirne gişeleri mevkiine yaklaşık 3 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Kalaycı idaresindeki 34 HCK 443 plakalı otomobil, yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarında duran M.Y. yönetimindeki 22 ADA 190 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkıştı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Erol Kalaycı'ya sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken tır sürücüsü M.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.