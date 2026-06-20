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Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü 26 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesi Bağıllı Köyü çıkışında, gezi dönüşü yağış nedeniyle kontrolden çıkan 42 BFT 431 plakalı tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü 26 yaralı
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  • Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı.
  • Kaza, Bağıllı Köyü çıkışında 42 BFT 431 plakalı minibüsün yağış nedeniyle kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.
  • Yaralılar Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Minibüsün Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla geldiği öğrenildi.
  • Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Video Oynatma İkonu Isparta'da feci kaza: Tur minibüsü şarampole yuvarlandı

Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)

GEZİ DÖNÜŞÜ YAĞIŞ NEDENİYLE KAZA

Kaza, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köye gezi amacıyla gelen ve tur programının ardından dönüşe geçen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeylen 42 BFT 431 plakalı minibüs, köy çıkışında etkili olan yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Isparta'da tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü 26 yaralı-3

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Isparta'daki kazada çok sayıda yaralı var

5 ÖLÜ 26 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5'i ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Otobüsün, Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla geldiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliğinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada, "20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında, Gelendost ilçemize bağlı Bağıllı Köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir midibüsün sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki bahçeye devrilmesi neticesinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada araçta bulunan toplam 30 yolcudan 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız; Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerimizdeki hastanelere sev edilerek tedavi altına alınmıştır.Kaza ihbarının alınmasının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş, gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz." denildi.

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