Midas iPhone 17 Pro çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil ve yedek talihliler listesi

Büyük bir merakla beklenen Apple iPhone 17 Pro 256 GB kampanyasında şanslı isimler netleşti. Toplamda 6.175 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil ve yedek talihliler belli oldu. Yapılan çekiliş sonucunda ödül kazanan şanslı isimler ve şehirleri şu şekilde listelendi:

Apple iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve talihli isimler:

Talihli Türü İsim Şehir Asil Talihlisi Hüseyin Keskin Samsun Yedek Talihlisi Melih Safa Çelik İstanbul

Bu kampanya MPİ'nin 13.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90644 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 15.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 6.175 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 4.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 19.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam