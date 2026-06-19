Midas iPhone 17 Pro çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil ve yedek talihliler listesi
Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan Apple iPhone 17 Pro 256 GB çekilişinin sonuçları resmi olarak açıklandı. 15 Haziran 2026 tarihinde 6.175 katılım arasından noter huzurunda yapılan çekilişle asil ve yedek talihliler belirlendi. Ödül almaya hak kazanan talihlilerin, kendilerine ait yasal başvuru süreleri içinde kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle U2 Tanıtım'a müracaat etmeleri gerekiyor. İşte kazanan isimler...
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- Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen kampanyada Apple iPhone 17 Pro 256 GB çekilişi 15 Haziran 2026 tarihinde 6.175 katılımla gerçekleştirildi.
- Çekilişte asil talihlisi Samsun'dan Hüseyin Keskin, yedek talihlisi ise İstanbul'dan Melih Safa Çelik oldu.
- Asil talihlilerin 4 Temmuz 2026, yedek talihlilerin 19 Temmuz 2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle U2 Tanıtım'a başvurması gerekiyor.
- İkramiye son teslim tarihi 30 Eylül 2026 olarak belirlendi ve ÖTV, KDV ile diğer vergi ve yasal yükümlülükler kazananlara ait.
- Kampanyaya 18 yaşından küçüklerin katılımı yasak olup, kazansalar dahi ikramiyeleri verilmeyecek.
Büyük bir merakla beklenen Apple iPhone 17 Pro 256 GB kampanyasında şanslı isimler netleşti. Toplamda 6.175 katılımın gerçekleştiği çekilişte asil ve yedek talihliler belli oldu. Yapılan çekiliş sonucunda ödül kazanan şanslı isimler ve şehirleri şu şekilde listelendi:
Apple iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve talihli isimler:
|Talihli Türü
|İsim
|Şehir
|Asil Talihlisi
|Hüseyin Keskin
|Samsun
|Yedek Talihlisi
|Melih Safa Çelik
|İstanbul
Bu kampanya MPİ'nin 13.05.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-90644 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 15.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 6.175 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 4.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 19.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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