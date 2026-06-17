Bu yapay zeka evcil hayvanınızın hastalıklarını fotoğraftan tanıyacak

YÜZDE 97 DOĞRULUK İDDİASI VAR

Samsung'un evcil hayvan sağlığı girişimi Lifet ile iş birliği yaptığı belirtiliyor. Açıklanan verilere göre Lifet, kendi platformunda kullandığı analiz modeli için yüzde 97 doğruluk oranı paylaştı.

Bu oran dikkat çekici olsa da sistemin gerçek kullanımda nasıl sonuç vereceği, hangi koşullarda test edildiği ve farklı hayvan türleriyle ırklarda nasıl performans göstereceği henüz net değil.

Bu nedenle özelliğin yaygın kullanıma açılması halinde, kullanıcıların sonuçları kesin teşhis gibi değil, uyarı niteliğinde değerlendirmesi gerekecek.