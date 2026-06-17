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Bu yapay zeka evcil hayvanınızın hastalıklarını fotoğraftan tanıyacak

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olan geç semptom fark etme problemi, akıllı telefon kameralarıyla çözülüyor. Samsung'un SmartThings ekosistemine dahil etmeyi planladığı yeni yapay zeka algoritması, veteriner muayenesinin yerini almadan evde hızlı bir ön sağlık değerlendirmesi sunacak.

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Bu yapay zeka evcil hayvanınızın hastalıklarını fotoğraftan tanıyacak
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  • Samsung, Galaxy telefon kamerasıyla çekilen kedi ve köpek fotoğraflarını analiz ederek hastalık belirtilerini tarayan yapay zeka destekli bir özellik üzerinde çalışıyor.
  • Sistem diş ve diş eti hastalıkları, diz kapağı çıkığı ve katarakt belirtilerini tarayarak evcil hayvan sahiplerini erken uyaracak.
  • Samsung, özelliği evcil hayvan sağlığı girişimi Lifet ile iş birliği yaparak SmartThings ekosistemine entegre etmeyi planlıyor.
  • Lifet platformunda kullanılan analiz modelinin yüzde 97 doğruluk oranına sahip olduğu belirtiliyor.
  • Özellik kesin teşhis koymayacak, sahiplerin veteriner hekime daha hızlı başvurmasına yardımcı olacak bir ön kontrol sistemi olarak konumlanıyor.

Evcil hayvan sağlığı için yapay zeka destekli yeni bir sistem gündemde. Wired'ın haberine göre Samsung, Galaxy telefon kamerasıyla çekilen kedi ve köpek fotoğraflarını analiz ederek bazı hastalık belirtilerini tarayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yapay zeka, kedi ve köpek fotoğraflarını sağlık açısından analiz edecek. (Haberde yer alan görseller Lifet ve takvim.com.tr grafik servisine aittir) Yapay zeka, kedi ve köpek fotoğraflarını sağlık açısından analiz edecek. (Haberde yer alan görseller Lifet ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

AMAÇ ERKEN BELİRTİLERİ FARK ETMEK

Evcil hayvanlarda sağlık sorunları çoğu zaman geç fark ediliyor. Ağrı, enfeksiyon, görme kaybı ya da hareket problemi belirgin hale gelene kadar sahiplerin durumu anlaması zor olabiliyor.

Yeni sistem bu boşluğu kapatmayı hedefliyor. Kullanıcı, telefon kamerasıyla kedi veya köpeğinin fotoğrafını çekecek. Yapay zeka ise görüntüde bazı hastalık işaretlerini arayacak.

Bu teknoloji kesin teşhis koyan bir araç olarak sunulmuyor. Daha çok, sahiplerin şüpheli bir belirtiyi erken görüp veteriner hekime daha hızlı başvurmasına yardımcı olacak bir ön kontrol sistemi olarak konumlanıyor.

Sonuçlar kesin teşhis değil, veteriner için erken uyarı sayılacak.Sonuçlar kesin teşhis değil, veteriner için erken uyarı sayılacak.

ÜÇ SAĞLIK SORUNU ÖNE ÇIKIYOR

Sistemin ilk aşamada evcil hayvanlarda sık görülen ve bazen erken dönemde fark edilmesi zor olan üç alana odaklanacağı belirtiliyor.

  • Diş ve diş eti hastalıkları için ağız içi belirtiler analiz edilecek.
  • Diz kapağı çıkığı riski, özellikle küçük ırk köpeklerde hareket sorunu açısından taranacak.
  • Katarakt belirtileri, görme kaybı riski taşıyan hayvanlarda kontrol edilecek.

Bu alanlar, evcil hayvanların günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ancak görüntü analiziyle elde edilen sonuçların tek başına yeterli sayılmaması gerekiyor.

Bu yapay zeka evcil hayvanınızın hastalıklarını fotoğraftan tanıyacak-4

YÜZDE 97 DOĞRULUK İDDİASI VAR

Samsung'un evcil hayvan sağlığı girişimi Lifet ile iş birliği yaptığı belirtiliyor. Açıklanan verilere göre Lifet, kendi platformunda kullandığı analiz modeli için yüzde 97 doğruluk oranı paylaştı.

Bu oran dikkat çekici olsa da sistemin gerçek kullanımda nasıl sonuç vereceği, hangi koşullarda test edildiği ve farklı hayvan türleriyle ırklarda nasıl performans göstereceği henüz net değil.

Bu nedenle özelliğin yaygın kullanıma açılması halinde, kullanıcıların sonuçları kesin teşhis gibi değil, uyarı niteliğinde değerlendirmesi gerekecek.

Bu yapay zeka evcil hayvanınızın hastalıklarını fotoğraftan tanıyacak-5

EK CİHAZ ALMADAN KONTROL HEDEFLENİYOR

Evcil hayvan teknolojileri uzun süredir akıllı tasmalar, takip cihazları ve sensörlü ürünlerle büyüyen bir alan haline geldi. Bu sistemde ise ayrı bir cihaz yerine telefon kamerası öne çıkıyor.

Samsung'un planı, algoritmayı SmartThings ekosistemine entegre etmek. Böylece kullanıcıların temel sağlık taramasını doğrudan telefon arayüzü üzerinden yapabilmesi hedefleniyor.

Bu yaklaşım, ek cihaz maliyetini azaltabilir. Ancak özelliğin hangi Galaxy modellerinde çalışacağı ve ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.

Bu yapay zeka evcil hayvanınızın hastalıklarını fotoğraftan tanıyacak-6

VETERİNER MUAYENESİNİN YERİNİ TUTMAYACAK

Yeni özellik, evcil hayvan sahipleri için pratik bir erken uyarı aracı olabilir. Fakat sağlık sorununun türü, şiddeti ve tedavi gerektirip gerektirmediği yine veteriner hekim değerlendirmesiyle anlaşılacak.

Fotoğrafla yapılan analiz, özellikle fark edilmesi zor belirtiler için sahipleri harekete geçirebilir. Ancak hayvanın davranışı, iştahı, hareketleri ve genel durumu da en az görüntü kadar önem taşıyor.

Bu nedenle sistem yayına alınsa bile en doğru kullanım şekli, şüpheli sonuçlarda zaman kaybetmeden veteriner hekime başvurmak olacak.

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