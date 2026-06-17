Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da parkta çıkan silahlı çatışma paniğe neden oldu. Karadolap Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
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Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.Eyüpsultan'da sokakta silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı!
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam