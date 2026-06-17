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Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da parkta çıkan silahlı çatışma paniğe neden oldu. Karadolap Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

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Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.

Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı-2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.

Video Oynatma İkonu Eyüpsultan'da sokakta silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı!

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Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı-4 Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı-5 Eyüpsultan'da parkta silahlı çatışma: 5 yaralı-6
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