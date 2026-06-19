Kürtaj soruşturmasında 3 tutuklama! Doktorun odasında yarım milyon bulundu
Zonguldak’ta kadın doğum uzmanı Ferhat Tüfekçi’nin para karşılığında yasal süre içinde ve dışında kürtaj yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sahte hasta kayıtları, usulsüz reçeteler ve rüşvet ağına ilişkin iddiaların yer aldığı dosyada doktorun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
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- Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Ferhat Tüfekçi, para karşılığı kürtaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
- Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük'te düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
- Doktorun 10 bin ila 80 bin lira arasında ücret aldığı, yasal sınırın üzerindeki gebeliklerde 100 bin liraya kadar para talep ettiği iddia edildi.
- Operasyonda doktorun odasında yaklaşık yarım milyon lira nakit para ele geçirildi.
- Mahkeme, doktor Ferhat Tüfekçi ile birlikte Kübra S. ve Serkan K. isimli şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Ferhat Tüfekçi hakkında para karşılığı kürtaj yaptığı iddiasıyla inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük'te yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
16 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda doktorun yanı sıra sekreteri ve çeşitli şüphelilerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
SAHTE KAYIT VE USULSÜZ REÇETE İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre Ferhat Tüfekçi'nin bazı hastalar adına sahte kayıtlar oluşturduğu, kullanılmayacak ilaçlar için reçete düzenlediği ve bu yöntemlerle kamu kurumunu zarara uğrattığı öne sürüldü.
İddialara göre, evlilik dışı ilişkilerden kaynaklanan gebeliklerin sonlandırılması için farklı teşhisler kullanılarak işlemler yapıldı. Doktorun, yasal süre içinde kürtaj talep eden kişilerden 10 bin ila 80 bin lira arasında değişen ücretler aldığı, yasal sınırın üzerindeki gebeliklerde ise 100 bin liraya kadar para talep ettiği iddia edildi.
HASTANEDE PARAYLA YAKALANDI
Operasyonda doktor Ferhat Tüfekçi görev yaptığı hastanede yüklü miktarda nakit parayla yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda doktorun odasında yaklaşık yarım milyon lira nakit para ele geçirildiği öğrenildi.
Dosyada yer alan iddialar arasında, 4 ve 5,5 aylık gebeliklerin para karşılığında sonlandırıldığı yönündeki suçlamalar da bulunuyor.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor sekreteri F.U. ile bazı şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan C.A. ile kızı A.S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Mahkeme, soruşturmanın merkezindeki doktor Ferhat Tüfekçi ile Kübra S. ve Serkan K.'nın tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında rüşvet, usulsüz tıbbi işlem, sahte kayıt ve yasal sınırlar dışında kürtaj iddialarına ilişkin inceleme sürüyor.