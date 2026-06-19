Kürtaj soruşturmasında 3 tutuklama! Doktorun odasında yarım milyon bulundu

Doktorun 10 bin ila 80 bin lira arasında ücret aldığı, yasal sınırın üzerindeki gebeliklerde 100 bin liraya kadar para talep ettiği iddia edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Ferhat Tüfekçi hakkında para karşılığı kürtaj yaptığı iddiasıyla inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük'te yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Zonguldak merkezli yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda 3 tutuklama. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

SAHTE KAYIT VE USULSÜZ REÇETE İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre Ferhat Tüfekçi'nin bazı hastalar adına sahte kayıtlar oluşturduğu, kullanılmayacak ilaçlar için reçete düzenlediği ve bu yöntemlerle kamu kurumunu zarara uğrattığı öne sürüldü.

İddialara göre, evlilik dışı ilişkilerden kaynaklanan gebeliklerin sonlandırılması için farklı teşhisler kullanılarak işlemler yapıldı. Doktorun, yasal süre içinde kürtaj talep eden kişilerden 10 bin ila 80 bin lira arasında değişen ücretler aldığı, yasal sınırın üzerindeki gebeliklerde ise 100 bin liraya kadar para talep ettiği iddia edildi.