Yüksekova'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı trafik kazası can aldı. Çevre yolundaki kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı trafik kazası can aldı. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.