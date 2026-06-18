Yüksekova'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde çevre yolu üzerindeki kavşakta yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla kurtarıldı. Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı bölgede kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi çevre yolundaki kavşakta yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- Kaza sabah saatlerinde Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kimliği belirlenemeyen sürücülerin kullandığı kamyon arasında meydana geldi.
- Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kamyonda sıkışan sürücü Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
- Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı trafik kazası can aldı. Çevre yolundaki kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Kamyonda sıkışan sürücü ise Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.
Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.